Szoros volt a verseny, végül lenyomták az X-Faktort

A vasárnapi összecsapás szorosra sikerült, ugyanis az RTL-en visszatérő Álarcos énekes 720 ezres, igen stabil nézőszámmal mutatkozott be, így éppen megelőzve a Megasztár aktuális adása által hozott 714 ezer nézőt. Az RTL koreai műsorformátumból honosított visszatérője egyébként a 18-49 évesek körében is jól ment, 282 ezer néző mellett 23,7 százalékos közönségarányt hozott össze.

A kiemelt kereskedelmi korcsoportban azonban ezúttal is az RTL örülhetett, hiszen az X-Faktor aktuális évadja a kezdetek óta tarol a kategóriában, a 45. héten 343 ezer nézővel és 36,6 százalékos közönségarányával lett a legjobb.

Továbbra sem panaszkodhat az RTL az X-Faktorra, hiszen indulása óta stabil számokat hoz szombat esténként: a teljes lakosság körében ezúttal 710 ezren ültek a képernyők előtt. Igaz, ez a heti győzelemre nem volt elég, az a kategóriában a hagyományosan mindig jól teljesítő, párhuzamosan futó Dancing With The Stars műsorának jutott – 759 ezer fős nézettségével lett a hét legjobbja.

A héten elsősorban a Ferencváros rajongói ültek a tévék előtt, ugyanis a zöld-fehér csapatnak kétszer is jelenése volt a pályán:

