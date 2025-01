Tovább bonyolódhat Rogán Antal ügye?

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor helyett szegény Rogán Antalt büntetik az amerikaiak – Thank you, Mr. Pressman! Jegyzet arról, hogy Rogán Antalt tiltották ki Amerikából, de az üzenet Orbán Viktornak szólt.

Ezért a Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlés elé, amely megszüntetné Rogán Antal minisztériumát, a Miniszterelnöki Kabinetirodát.

A DK törvényjavaslatot nyújt be Rogán Antal ellen Fotó: MTI

