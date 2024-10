Új műsorral támadt a TV2, de az RTL nevetett a végén

A kereskedelmi csatornák hétköznapi műsorsávjának első felében ezúttal is a Nyerő páros – Mit bír el a szerelem? celebvetélkedő csapott össze a TV2 által adott Séfek séfe műsorával. A nyitóhéthez képest valamennyire fordult a kocka, ugyanis az RTL-es műsor a teljes lakosság körében átlagosan 522 ezer nézőt vonzott a képernyők elé, míg a TV2-s főzős műsor 556 ezer embert érdekelt adásonként.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában az RTL örülhetett, hiszen itt a Nyerő páros 17,8 százalékos átlagos közönségarányával éppen, de megelőzte a TV2 által elért 17,7 százalékos átlagot.

Az esti program második felében a Házasodna a gazda előtt nagyrészt nyitott terep volt, így a szerelmet kereső gazdák a teljes lakosság körében elért 405 ezres nézettségével könnyedén nyerték a műsorsávot. A TV2 viszont minden bizonnyal nem volt elégedett a vetélytársként adott Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary által felmutatott, kifejezetten gyengécske 194 ezres átlaggal.

Az RTL-nek jött ki jobban a lépés a 43. héten

Fotó: Pixabay

Sportesemények

Ismételten sűrű héten vagyunk túl a sportrajongók szempontjából. A száguldó cirkusz Mexikóba érkezett, a Forma-1 aktuális nagydíján Carlos Sainz nyert a Ferrari színeiben – mindezt 343 ezren látták. A focirajongók sem unatkoztak, ugyan válogatott meccset ezúttal nem rendeztek, de a klubcsapatok körében zajlott az élet:

a Ferencváros a Nice csapata ellen aratott 1-0-s győzelmet az Európa Liga selejtezőjében, amit 325 ezren láttak,

míg az El Clasíco ikonikus összecsapását ezúttal a Barcelona nyerte, 4-0-s győzelmet aratva a Real Madrid felett – mindezt 229 ezren figyelték a készülékek előtt,

az angol bajnokságban az Arsenal fogadta a Liverpool csapatát, itt Szoboszlai Dominikéknak egy 2-2-s döntetlenre futotta, amit 221 ezer magyar tévéző követett élőben,

végül a Fradinak a magyar bajnoki keretében a győri ETO csapata ellen volt jelenése, az itt született 1-1-s döntetlent pedig 193 ezren nézték végig.

Megint hétvégén születtek a kiugró nézettségek

Szombaton a lassan az élő show időszakába érő X-Faktor szokás szerint stabil teljesítményt nyújtott az RTL műsorán, és 710 ezer néző követte az eseményeket. A TV2 újított, hiszen visszatért az idősebb generáció körében hagyományosan nagyon jól teljesítő Dancing With The Stars – Mindenki táncol új évadja, amely 779 ezres nézettségével a teljes lakosság körében a 43. hét legjobbja lett.

A 18-49 évesek korcsoportjában azért az RTL-nek is osztottak lapot, ugyanis az X-Faktor folytatta a hetek óta tartott szériáját, és 347 ezer nézőjével és 32,2 százalékos közönségarányával toronymagasan megnyerte a kategóriát – csak viszonyításképpen a Dancing With The Stars itt 179 ezer nézőt tudott 17,2 százalékos közönségarány mellett.

Az RTL vasárnap is az X-Faktor újabb kiadásával készült, ez 729 ezres nézőszámával nagyon megverte a Megasztár párhuzamosan futó adása által elért 584 ezret.

Nagy fölényben az RTL

Elsősorban a duplázó hétvégi X-Faktor erejének, valamint a Nyerő páros által a kiemelt kereskedelmi korcsoportban nyújtott jó teljesítményének köszönhető az, hogy ezúttal egyáltalán nem volt kérdés a heti végeredmény. A 43. héten a 18-49 évesek kiemelt kereskedelmi korcsoportjában, az átlagos napi közönségarányok harcában az RTL 19,9 százalékával simán megelőzte a TV2 16,3 százalékát.