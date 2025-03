Újabb fejlemények a milliárdos minisztériumi korrupciós ügyben

Február 25-én újabb tárgyalással folytatódott az Agrárminisztériumot is érintő, közel két éve tartó büntetőügy a Székesfehérvári Törvényszéken. Az ügy lényege, hogy az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkárát, Dr. Nagy Jánost azzal vádolja az ügyészség, hogy a közreműködésével fizetett ki a minisztérium egyik háttércége, a Nemzeti Kataszteri Program Nkft (NKP) 2,2 milliárd forintot két ügyvédi irodának, amelyek a vád szerint nem végeztek ezért érdemi munkát. A pénzt még 2019-ben utalták el a megszűnés előtt álló háttércég számlájáról. Dr. Nagy János azt vallotta, hogy a vád szerint fiktív szerződéseket a miniszter utasítására kötötte – derül ki az ügy alakulását folyamatosan követő Direkt36 tényfeltáró központ friss összeállításából, amely a Telexen jelent meg.

A per februári tárgyalására beidézték Nagy István agrárminisztert is, akit órákon át faggatott a bíró, az ügyész és a védők. A miniszter állította, hogy a szerződéskötések idején semmiről nem tudott az üggyel kapcsolatban. Határozottan tagadta, hogy ő adott volna utasítást a szerződések megkötésére. Azt vallotta, hogy amikor megtudta, hogy nyomozás zajlik, „kétségbe volt esve”, főleg a saját érintettsége érdekelte, például, hogy nem írt-e alá olyat véletlenül, ami miatt bajba kerülhet. A miniszter azt mondta, nincs kapacitása arra, hogy minden elé kerülő iratot elolvasson és értelmezzen, amely az asztalára kerül. „Hiszen naponta akkora dossziék érkeznek aláírásra… Ha azt az ember á-tól cettig mindet végigolvasná (…) azt a jogszabályi nyelvezetet, ami abban van, értelmezné, ahhoz hetek kellenének, nemhogy egy nap.” Nagy István azt mondta, ha egy dokumentumot előtte már többen, például a kabinetfőnöke aláírt, akkor ő nyugodtan aláírhatja.



A miniszter vallomása mellett más érdekes fejlemények is voltak a perben. A 2024 decemberi tárgyaláson például olyan fideszes kötődésű vállalkozások nevei is felbukkantak, amelyekkel kapcsolatban az ügyészség nem emelt vádat, pedig azok szintén részesülhettek az NKP utolsó milliárdjaiból. Egy vallomás alapján ugyanis közvetlenül a megszűnés előtt több olyan, Fideszhez köthető cég is volt, amellyel szerződött az NKP. Köztük van olyan cég, amelyik egy volt fideszes parlamenti képviselőé, Bodó Imréé, egy másiknak pedig a korábban közismert fideszes politikus, Várhegyi Attila a vezetője. Ezekre egy iktatókönyv a bizonyíték, amelybe az utolsó hónapok szerződéseit írták be a vádirat szerint azért, hogy a valótlan szerződések jogszerűnek tűnjenek. Az ügy furcsa részlete az is, hogy az ügyészség vádjai által érintett két ügyvédi iroda mellett van egy harmadik is, amely szintén kapott egy értékes, 500 millió forintos szerződést az NKP-tól a megszűnése előtt. Ezt egy a médiában is gyakran szereplő, magát fideszesnek valló ügyvéd, Berényi András irodája kapta. Berényi nem lett az ügy vádlottja, az ügy elején viszont ő képviselte védőként a fő vádlottat, Nagy János volt helyettes államtitkárt, és az ügy más szereplői mellett is felbukkant – írja a Direkt36.