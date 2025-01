Újabb meghökkentő helyen bukkant fel Indiában Orbán Viktor

A Blikk korábban azt kérdezte Orbántól, miért épp Indiára esett a választásuk. „Vasco da Gama, akit még az ifjúsági regényekből kedveltem meg. Az ő nyomába eredtem. Kedvenc felfedezőm, jelentősége legalább akkora, mint Kolumbuszé. Ennyit a múltról. A másik ok, amiért itt vagyunk, az a jövő. India gazdasága robbanásszerű fejlődés előtt áll” – mondta erre a miniszterelnök.

A Hrubhumi indiai lap azt írja, hogy Orbán feleségével, Lévai Anikóval és két lányával vasárnap érkezett a nem kifejezetten vízparti, sokkal inkább dzsungelközeli Munnarba, ahol egészen keddig tartózkodnak. Miután meglátogatta az ismertebb turistalátványosságokat, Mankulamba tér majd vissza, a lap szerint itt van az Orbán család szállása. Munnar a Wikipédia körülbelül 1600 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Dél-India kasmírjának is nevezik, és népszerű nászút célpont. Munnar a Neelakuringjról is ismert: a ritka növény tizenkét évente csak egyszer virágzik.

Kétnapos személyes látogatásra érkezett Munnarba Orbán Viktor, aki saját bevallása szerint szabadságát tölti Indiában. Az indiai útról január negyedikén számolt be a sajtó: a helyi lapok szerint Orbán Viktor hajókázott és a dzsungelt is megnézte – írja a Telex.

