Vadai Ágnes a kizárásáról: Semmilyen indokot nem hoztak fel

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese kedden szeretett volna részt venni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén, ahol Rogán Antal kitiltásáról és katonai titkok vélelmezett ellopásáról kérdezte volna a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert. Rogán Antal végül nem érkezett meg a bizottság ülésére, Vadai szerint elküldte helyette az államtitkárát és néhány titkosszolgálati embert, őt pedig személyesen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető vezetésével zárták ki a bizottság üléséről. A DK politikusát a részletekről kérdeztük.

Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese az Országgyűlésben is aktív

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Számított-e arra, hogy nem tud bejutni a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésére?

Tavaly év végén Köver László házelnök utasította a fideszeseket, hogy be kell engedniük minket a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére. Azért is mentem el, mert a katonai titkokkal kapcsolatos kérdéseinket szerettem volna feltenni. Meglepődtem, hogy a bizottság fideszes tagjai – egészen pontosan annak vezetője – szembe ment Köver László kérésével.

Milyen indokkal zárták ki? Önnek mit mondtak?

Semmilyen indokot nem adtak erre. Csak egyszerű szavazás volt és a jelenlévő három kormánypárti képviselő — Simicskó István, Kocsis Máté és Lezsák Sándor — arra a döntésre jutott, hogy nem vehetek részt az ülésen.

Mi lesz azokkal a kérdésekkel, amelyeket fel szeretett volna tenni?

Nem vesznek el, írásbeli kérdésekként adom be őket.

Az ülésről Sas Zoltán elnök később röviden beszámolt. Hogyan kommentálja?

Az eddigi információk alapján láthatóan mesedélelőttöt tartott a kormánypárt arról, hogy valamilyen idegen hatalom próbál itt keresztbe tenni a magyar-amerikai kapcsolatoknak, és ezért tiltották ki Rogán Antalt. Ha ott lettem volna a bizottsági ülésen, egészen biztosan rácáfoltam volna ezekre a mesékre, mert egy kitiltás azért nem így működik.

Ezek után pedig azt elvárni, hogy az amerikai titkosszolgálat bármilyen információt megosszon a magyar titkosszolgálattal – azzal a magyar titkosszolgálattal, amelyet egyébként egy korrupció gyanúja miatt kitiltott politikus irányít – egészen dilettáns elvárás.

A magyar titkosszolgálat jogosan háborodhatnak fel azon, hogy szakmailag ilyen helyzetbe hozza őket a rogáni-orbáni politikai vezetés.

Más forrásból van arra vonatkozó információ, hogy akadozik ez az együttműködés?

Belső forrásokból is azt hallottam, hogy már korábban is problémás volt az információk megosztása, mert nagyon sokan tartottak attól – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem más szövetséges országokban is – , hogy ezek az információk eljutnak az oroszokhoz, illetve olyan országokhoz, amelyek legkevésbé sem tekithetők Magyarország szövetségeseinek. Ez az ügy, nyilván tovább súlyosbítja ezt.

Feltételezem, hogy az amerikai fél értesítette erről az összes szövetséges országot, hogy Rogán Antalt, a magyar kormány azon miniszterét, aki a titkosszolgálatokat felügyeli, kitiltotta az Egyesült Államok területéről. Ez egy nagyon súlyos lépés az amerikai adminisztráció részéről.

Milyen hatással lehet ez arra, hogy az MVM most Romániában terjeszkedne, miközben felmerült az aggály, hogy ezzel az orosz befolyás erősödhet?

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Spanyolországban egy nagy állami üzlet hiúsult meg, azért, mert a spanyol kormány úgy értékelte, hogy nemzetbiztonsági szempontból veszélyes lenne, ha a magyar kormányhoz vagy magyar kormány közelében lévő bármilyen céghez kerülne az ottani vasúti cég (az úgynevezett Talgo-ügyről van szó – a szerk.). A spanyol kormány arra jutott — de nyilván vannak más esetek is —, hogy nemzetbiztonsági szempontból kifejezetten veszélyes lenne a magyar kormánnyal és a magyar kormány bármelyik leágazásával üzletet kötni. Igenis van következménye ezeknek a lépéseknek, és nem csak politikai, külpolitikai következményekről beszélek.

Egyre gyengébb a baráti viszony a szövetségeseinkkel. Ma már sok esetben pusztán csak szövetségesi viszonyról tudunk beszélni, de csak azért, mert Magyarország is tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak.

Gazdaságilag meg fogjuk fizetni ennek az árát: egyes befektetők háromszor is meg fogják gondolni, hogy befektessenek-e egy olyan országban, vagy egy olyan kormánnyal kössenek üzletet, amely rendkívül jó a bekötése akár Oroszországhoz, akár Fehéroroszországhoz, akár más olyan diktatúrákhoz, amelyek veszélyt jelentenek.

Milyen következtetést von le a történtekből?

A legfontosabb kérdés az – aminek az érdekében tettünk is lépéseket – hogy Rogán Antal nem lehet tovább titkosszolgálatokat felügyelő miniszter.

A magyar titkos- és polgári titkosszolgálatok integritását, működőképességét veszélyezteti az, hogy egy olyan ember irányítja őket – vagy foglalkozik éppen az Ügyfélkapu Plusszal, vagy a Digitális Állampolgárság Programmal, ahol minden személyes adatunk ott van – akit a gyanú szerint korrupciós, és még ki tudja még milyen ügyek miatt kitiltottak az Egyesült Államokból.

Éppen ezért adott be törvényjavaslatot arról a Demokratikus Koalíció, hogy általánosságban szűnjön meg Rogán Antal pozíciója.

Kérdéseinket elküldtük a miniszterelnöki Kabinetirodának, válaszaikkal bővítjük cikkünket.