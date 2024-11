Legitim felvetés a mandátumok újraosztása, de ez tényleg bünteti Budapestet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privátnak az e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Dobos Zoltán és Wéber Balázs újságíró.

Kapcsolódó cikk Megint bűvészkedik a Fidesz a választókörzetekkel – Ez Viszont Privát Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privátnak az e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Dobos Zoltán és Wéber Balázs újságíró.

A témáról hosszan beszélgettünk a Klasszis Média Ez Viszont Privát című podcastjának 28. epizódjában is, melyet itt tekinthetnek meg:

A szakértő azt hangsúlyozta, az autokrata rendszereknél előbb-utóbb elkövetkezik az a pont, mikor a rendszerstabilitás és a hatalmi szempontok felülírják a gazdasági szempontokat. Az elemző – az uniós források mellett az Európai Bizottság által kirótt büntetést is példaként felhozva – úgy vélte, a jelenlegi kormány esetében már elérkezett ez a pont.

Orbán Viktorék már nem is számolnak a befagyasztott uniós forrásokkal .

Ember Zoltán a társadalmi egyeztetést hiányoló felvetésünk nyomán arra emlékeztetett, amikor a 2010-es évek elején megalkották a mostani választási törvényt, akkor is ugyanilyen módszert alkalmazott a Fidesz. Az egyeztetés hiánya miatt várható szankciókkal kapcsolatban az Iránytű Intézet vezető elemzője arra mutatott rá, míg nagyjából háromnegyed évvel ezelőtt intenzív volt a kommunikáció az Orbán-kormány és az Európai Bizottság között, a huszonhét szupermérföldkőnél több esetben is engedményeket tett a kabinet, addig az utóbbi hónapokban szinte teljesen elakadt ez a kommunikáció. Ember Zoltán ebből arra következtetett, hogy

Míg László Róbert az előzetes társadalmi egyeztetés hiányát politikai manipulációnak tartotta, addig Deák Dániel úgy vélekedett, „a választókerületek módosítását sosem bocsátották társadalmi vitára, azoknak a kialakítása jogszabályokban garantált feltételek mentén történik, sokszor automatizmusok mentén”. Megemlítette azt is, a parlament Igazságügyi Bizottsága még csak tárgysorozatba vette a javaslatot, azokhoz módosító javaslat is benyújtható. Ember Zoltán szintén azt vetette fel, nem lehetett tudni, a javaslatot „az Orbán-rendszerben megszokott módon, tehát egyeztetés nélkül, és a saját hatalmi érdekek mentén, vagy pedig egy kicsit nyíltabb formában, a földrajzi sajátosságokat »kidekázva« módosítják-e”.

Szerinte ez a javaslat „abból indul ki, hogy a Fidesz jó állapotban van, és még mindig képes a választási győzelemre; a most benyújtott javaslat akkor segíti őket igazán, ha borzasztó szoros az eredmény”.

„jöhet még bármi, tehát egyéb vármegyék újragondolása, bejutási küszöb leszállítása, vagy akár az is, hogy az egész választókerületi rendszert beszántják, és egy tisztán listás választást vezetnek be”.

Ember Zoltán – hasonlóan Deák Dánielhez – ugyancsak arra mutatott rá, Budapesten a lakónépesség több százezer fővel nagyobb, mint az állandó népesség, emiatt – vélte – „borítékolható volt, hogy egy választókerületet lecsípnek. ”Na, ebből lett kettő!” – mondta. A szakértő közölte, ha a torzulásokat ki akarja egyenlíteni a jogalkotó, akkor vagy a legkisebb körzeteket kell egyesíteni, vagy a legnagyobb kerületeket kell szétvagdalni. Az Iránytű Intézet vezető elemzője is megerősítette, hogy szerinte a Fidesz úgy gondolkodik, mivel 2026-ban valószínűleg a tolnai és somogyi körzetekben ő adja majd az egyéni képviselőket, ezért inkább nagy fővárosi körzeteket szabdalták szét. Ember Zoltán úgy véli, ha a 2022-es szavazási arányok ismétlődnének meg az új választókerületi határok mentén, akkor a Fidesz nem egy, hanem két egyéni választókerületet nyerne a fővárosban , vagyis a mostani 17–1 helyett 14–2 lenne a Budapestről delegált egyéni választókerületi képviselők aránya az Országgyűlésben.

mivel a módosítás a demográfiai változások miatt egyébként is kötelező volt, ő arra számított, a június 9-i szavazás eredményeit továbbszámítva az azóta megjelent vagy épp meg nem jelent, saját, belső közvélemény-kutatásokkal, választókerületi mérésekkel, minden megyében átszabják a választókerületeket.

A választókerületek számának 106-ra csökkentése determinálta azt, hogy a körzetek választójoggal rendelkező polgárai számának aránytalansága is nőni fog – vélekedett megkeresésünkre Ember Zoltán , az Iránytű Intézet vezetője. Rámutatott, már a 2022-es választások előtt is hozzá kellett volna nyúlni a választókerületekhez az ilyen aránytalanságok kiküszöbölése érdekében, hiszen több vidéki választókerület népessége tovább csökkent, míg Pest megyében, Budapest környékén tovább nőtt a népesség. A szakértő meglepetésének adott hangot, hogy Budapest és Pest vármegye mellett csak Fejér és Csongrád-Csanád vármegyét érinti a választókerületek határainak módosítása. Ember Zoltán elárulta,

Kicsit messzebbről, a főváros teljes lélekszámának csökkenésétől indította érvelését megkeresésünkre Deák Dániel . A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra mutatott rá, Budapest lakosságszámának csökkenése ötéves viszonylatban 4 százalék volt, ami azonos az országos csökkenés arányával. Deák Dániel úgy véli, a főváros lakossága azért csökkent, mert nagyon sokan az agglomerációba költözésben látják a kiutat az igen magas ingatlanárak elől. Az elemző szerint ki kell emelni azt is, hogy Budapesten a legnagyobb a különbség a 18 évesnél idősebb lakosság és a szavazópolgárok száma között. Ennek oka, hogy változatlanul folyik a kivándorlás az agglomerációba, míg sokan érkeznek néhány évre bérlakásba a városba, de nem jelentkeznek át a szavazáshoz. Illetve jönnek – akár bérletbe, akár saját tulajdonba – az országgyűlési választáson választójoggal nem rendelkező külföldiek. Tehát a szavazószám arányaiban kevesebb Budapesten, mint a népesség az össznépességhez viszonyítva – vonta le a következtetést A XXI. Század Intézet elemzője.

László Róbert szintén a politikai manipulációnak tudja be, hogy az új fővárosi kerülettérkép még a hatályosnál is jóval szétszabdaltabbnak ígérkezik. Példaként említette, hogy a tervezet szerint Újbuda (XI. kerület) bizonyos területei négy különböző választókerületbe kerülnének. Azt sem tartja érthetőnek, hogy miért épp Csongrád-Csanád, valamint Fejér vármegyék választókerületeinek határait szabnák újra. A fővárosi tervezett választókerülethatárokról úgy vélekedett, a mostani ellenzéki képviselők kevésbé tudnak majd azzal érvelni egy esetleges Tisza Párttal folytatott tárgyalás során, hogy ők már magas beágyazottsággal rendelkeznek.

Arra a felvetésünkre, hogy az EP-választásokra újfent emelkedett a fővárosra jutó mandátumok aránya, László Róbert rámutatott, azon a voksoláson más a választásra jogosultak köre, így akkor külföldi uniós állampolgár magyarországi lakcímmel is az urnákhoz járulhatnak. Ezért – mutatott rá – a választókerületek átszabása során csak a 2022-es országgyűlési adatokat kell nézni.

Szintén erre utal az, hogy csak Budapest veszít mandátumokat, holott a demográfiai adatok és trendek alapján elsősorban Somogyban, de akár Tolnában is indokolt volna csökkenteni a kiosztható mandátumok számát. László Róbert úgy vélte „nyilvánvaló politikai okokból” nem nyúlnak hozzá ehhez a két vármegyéhez, mert „ott sokkal könnyebben hozzák az egyéni mandátumot a fideszesek, mint Budapesten”.

„mindenféle egyeztetés nélkül terjesztette be az új, ismeretlen szempontok mentén kialakított kerülettérképet”.

Politikai manipulációnak tartja a tervezett módosításokat László Róbert , a Political Capital elemzője több okból is. A szakértő szerint ezt támasztja alá, hogy a Fidesz

A jogszabálytervezet indoklása is a demográfiai adatokra hivatkozik. Mint fogalmaz: „Pest vármegyében hét választókerület nem teljesíti a Vjt. 4. §-ában foglalt arányossági követelményt, vagyis az országos átlagtól való eltérésük meghaladja a plusz 20 százalékot.” Budapestre vonatkozóan pedig ezt írja:

A fővárosból kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be az Országgyűlésbe.

Kapcsolódó cikk Választási atombombát dobtak éjjel Budapestre A fővárosból kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be az Országgyűlésbe.

Azt is le kell szögeznünk, hogy a választási törvény előírja, ha egy egyéni választókerületben a választásra jogosultak száma az országos átlagtól 20 százaléknál nagyobb mértékben tér el, akkor a választókerületeket meg kell változtatni úgy, hogy

A többi vármegyében választásra jogosultak létszámának változása, illetve a kerekítés matematikai szabályai miatt a Somogy vármegyeiek 3,3 képviselőt kaphatnának (jelenleg a vármegye 4 választókerületből áll), illetve a most 3 választókerületből álló Tolna vármegyére jutna 2,4 képviselő.

Ez azt jelenti, hogy országosan átlagosan 2725 fővel csökkent az egy választókerületre jutó választópolgárok száma. Budapest 18 választókerületéből 12-ben ennél nagyobb mértékű volt a csökkenés. Pest megyében viszont a 12 választókerületből 11-ben nőtt (!) a választásra jogosultak száma, egyedül a Cegléd központú 12-es körzet lélekszáma csökkent, de ott is az országos átlagnál kisebb mértékben.

A fenti alkotmánybírósági határozat alapja egy olyan beadvány, mely azt sérelmezte, hogy a választókerületek területe még a kétezres évek elején is az 1990-es lakosságszámhoz igazodott, így – mint a beadványozó fogalmazott – egyes választókerületek választópolgárainak száma közötti különbség akkor már meghaladta a kétszeres eltérést.

A modern demokráciákkal egyidős az egyenlő választójog elve. Ez a kitétel az Alaptörvényben is explicite szerepel : „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján , közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.” Ehhez nagyon hasonló kitétel szerepelt a korábbi Alkotmányban is, ami így szólt: „Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján , közvetlen és titkos szavazással választják.”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!