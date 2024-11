Váratlan helyen bukkant fel Varga Judit, Szájer József után ő is visszatér?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Nem Varga Judit az egyetlen, botrányába belebukott fideszes politikus, akit – úgy tűnik – reaktivál a kormánypárt. Kedden hír volt, hogy a covid idején tartott homoszexuális orgiáról ereszen menekülő Szájer József Schmidt Mária kérésére megalapítja a Szabad Európa Intézetet. Szájer visszatérését Orbán Viktor miniszterelnök is üdvözölte.

Az olaszországi Cadenabbiában tartott összejövetelen részt vett az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár, Steiner Attila is, aki arról írt oldalán, hogy az energiapolitika is terítékre került a döntéshozók között, jövőre pedig Magyarországon tartják a találkozót.

A kormányközeli Matthias Corvinus Collegium (MCC) által alapított Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért nevű szervezet magyar, német és osztrák politikusok, diplomaták részvételével rendezte meg a VIII. Magyar–Német Hálózati találkozót. A Blikk szúrta ki , hogy az intézet által a Facebookon közzétett fotón a kegyelmi botrányba belebukott korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit is felbukkan.

