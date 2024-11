Vitézy Dávid feltételeket szabott Karácsony Gergelynek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

3. A remélhetőleg elfogadott új működési szabályzatnak megfelelően dönteni kell arról is, hogy kik és milyen alapelvek mentén vezetik a jövőben a fővárosi cégeket. Ezt a döntést a Közgyűlésnek kell meghozni, mert valójában ez fogja megmutatni, hogy valódi változás történik Budapesten, vagy a szavazók akarata ellenére minden marad a régiben – ez utóbbiban nem tudok partner lenni.

2. Egyetértek a Tisza-frakció azon álláspontjával, hogy a személyi döntésekhez az új Közgyűlés demokratikus működési kereteit meghatározó új szervezeti és működési szabályzatot el kell fogadnia a közgyűlésnek, méghozzá olyat, amely a döntéshozatalban erősíti a közgyűlés szerepét a főpolgármester és a helyettesei kárára. Ezügyben akkor sem változik a véleményem, ha a városvezetés esetleges jövőbeni tagjaként a saját mozgásteremet is a Közgyűlés javára szűkítené az új szabályozás – a választók világos többség nélküli Fővárosi Közgyűlést választottak, ezért a hatásköröknek ott van a helye.

Ezután pedig feltételeket szabott, mint írta, „pusztán a pozícióért, dísznek nem tudok és nem is fogok odaülni a főpolgármester mellé. Kizárólag akkor tudom elfogadni a jelölést, ha érdemi munkát tudok végezni, ennek pedig feltételei vannak”. Ezeket így sorolta:

„A főpolgármester bizalma megtisztelő. Budapest érdekében bárkivel kész vagyok az együttműködésre, még a korábbi választási ellenfelemmel is, mivel komolyan gondolom, hogy a főváros nem lehet pártpolitikai csatatér. Ezért nem ugrom el a feladat és a felelősségvállalás elől”

