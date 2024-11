Vogel Evelin szerint hülyeség, hogy a Fidesz beépített embere lett volna

Magyar Péter volt barátnője azt mondja, több helyen több felvétel is létezik.

Kapcsolódó cikk Vogel Evelin szerint nem az ő ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen Magyar Péter volt barátnője azt mondja, több helyen több felvétel is létezik.

“Ha nagyon gazdag lennék, akkor teológiával, filozófiával foglalkoznék, azt hiszem. Három éve találtam meg spirituális úton az Istenemet. De aztán tavaly év végén fogalmazódott meg bennem az, hogy tök jó, hogy ezekkel az emberekkel átvitáztunk éjszakákat, és hogy ebbe ennyi energiát és időt beleteszünk, de ezt valahova be kéne csatornázni” – magyarázta Vogel, aki beszámolója szerint ezt el is mondta Magyarnak, amikor 2023 áprilisában összejöttek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!