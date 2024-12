A MÁV lemaradt román „kollégája”, a CFR mögött, de sokan vannak mögötte is

A felmérés szerin az Eurostar szolgáltatásai méregdrágák, azonban minőségük ezt nem tükrözik. Az utolsó előtti helyre a görög Hellenic Trains társaságot rangsorolták, mely 5,1 pontot gyűjtött. A ranglista összeállítói szerint a legjobb ár/érték arányt a Tranitalia és az ÖBB nyújtja. A vizsgált vasúttársaságok közül csak 11 olyan van, amelyek járatainak több mint 80 százaléka érkezik pontosan. A legpontosabb az SBB, amint az el is várható egy svájci fuvarozótól. (via Maszol.ro )

A legnagyobb, 7,7-es átlagos pontszámot a Trenitalia kapta. Az olasz állami vasúttársaság a kedvezmények az éjszakai járatok tekintetében is kimagaslóan teljesít. Az éllovasok közé tartozik a svájci SBB (7,4 pont), a cseh RegioJet (7,4 pont), az osztrák ÖBB (7,1) és a francia SNCF (6,6). A románi állami vasúttársaság a viszonylag előkelő 11. helyen végzett 6,1 ponttal. A CFR egy sor nagynevű társaságot előzött meg, például a német Deutsche Bahnt, amelyet a 16. helyre rangsoroltak. A MÁV a 27 társaság között a 17. helyre került. A T&E szerint Európa legrosszabb vasúttársasága a Franciaország és Anglia közti járatokat működtető Eurostar, mely mindössze 4,9 pontot ért el.

