Kisvállalkozóként újra áfamentes lenne? Így járjon el!

A NAV arra is kitér, hogy ha valaki azt követően él visszamenőlegesen alanyi adómentes választási jogával, hogy már teljesítette áfabevallási kötelezettségét, akkor a számlák helyesbítése mellett a módosító számla vevőnek történt megküldésének hónapjában fizetendő adót csökkentő tételként kell, hogy figyelembe vegye. Ez akkor fordulhat elő, ha valaki a január hónapról február 20-án már áfabevallást nyújtott be, és ezt követően (értelemszerűen február 28-áig) dönt úgy, kéri alanyi mentes státuszának megállapítását.

és a számlaadat-szolgáltatást is teljesíteni kell. A NAV a tájékoztatóban azt írja, a nyomtatvánnyal, pénztárgéppel vagy számítógéppel kibocsátott nyugtákat módosítani nem szükséges, ezzel együtt az ilyen nyugtával kísért termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások után adót megállapítani, bevallani és fizetni nem kell.

A helyesbítő számlát át is kell adni a partnernek Fotó: MTI / Rosta Tibor

A problémát az jelenti, hogy azok, akik a korábbi, 12 millió forintos értékhatár túllépése miatt áfakörösök lettek, januárban már áfával együtt számláztak, illetve állítottak ki nyugtákat. Azonban a vállalkozói státusz megváltozása miatt az érintett vállalkozóknak ezeket a számlákat módosítani kell: „azokat alanyi adómentesen, áfa felszámítása nélkül kell ismét kiállítani. Fontos az is, hogy a kisvállalkozó a módosító számlát a partnerének átadja” – írja a NAV.

Az alanyi mentes körbe történő visszajelentkezés viszonylag egyszerű adminisztrációs lépés, a NAV az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA) ajánlja, de megjegyzik, az a NAV által a gazdálkodási formára rendszeresített adat- és változásbejelentő nyomtatványon is teljesíthető. Ez adószámos magánszemélyek esetén a 25T101, egyéni vállalkozók esetén a 25T101E, cégbejegyzésre kötelezettek számára pedig a 25T201T jelű nyomtatvány.

A vasárnapi hatályba lépést követően három és fél nappal, szerdán kora délután közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokat a teendőket, melyeket az újra alanyi áfamentessé válni szándékozó kisvállalkozóknak követniük kell. Mint arról lapunk elsőként beszámolt, a kormányzat szombat este hirdette ki azt a rendeletét, melynek értelmében az általános forgalmi adó szerinti alanyi mentesség értékhatárát január 1-jei hatállyal visszamenőleg 12 millió forintról 18 millió forintra emelik, és e lehetőséggel azok is élhetnek, akik esetében az értékhatár túllépése után még nem telt le a két év.

Megérkezett az adószakmai iránymutatás, mit is kell tenniük azoknak, akik visszamenőleg, január 1-jei hatállyal alanyi áfamentes státuszt szeretnének. Az adminisztrációs eljárások nem is az adóhatóság felé lesznek bonyolultak, hanem a már kiállított, áfás számlák vetnek fel kérdéseket. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint lesznek vállalkozók, akiket kár ért a visszamenőleges jogalkotás miatt.

