Könnyítést kaphatnak a bérletesek a budapesti járatokon

A közlekedésszervező cég tervezi a jegy- és bérletkínálat egyszerűsítését jövő év elejétől, összhangban a március 1-jén életbe lépett tarifareformmal. A BKK terveire reagál az a Fővárosi Közgyűlésnek benyújtott javaslat, amely szerint a kutya-, illetve kerékpárjegy megszűnne, bérlettel ingyenessé válna utasonként egy eb, illetve egy kerékpár szállítása, továbbá a havi lejárattól eltérő kedvezményes bérleteket is kivezetik.

