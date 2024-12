Rákkeltő környezetszennyezésre panaszkodnak Magyarországon a környezetvédők

A terület nem lakott, de szerintük ez így is veszélyes lehet a mezőgazdasági munkások, valamint az üzemben dolgozók számára. A benzolra vonatkozó 24 órás határérték tíz mikrogramm/köbméter, a Greenpeace kilenc mérőműszere közül kettő e határ feletti értéket mutatott. A projektben érintett földgázkereskedő, az MVM CEEnergy Zrt. szerint a Greenpeace nem a hatályos szabványok szerint végezte a méréseket. A cég közleménye szerint a környezetvédő szervezet is elismeri, hogy a mintákat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által nem akkreditált módon vették.

