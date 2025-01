Trump rögtön válaszút elé állította Putyint

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Donald Trump bejegyzésében annak is hangot adott, hogy nem akar kárt okozni Oroszországnak, amelynek polgárait szereti, és emlékeztetett arra, hogy „mindig is jó kapcsolata volt Putyin elnökkel”, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a harcok lezárásól szóló egyezség híján nem lesz más választása, mint meghozni a felvázolt intézkedéseket.

„Itt az idő az egyezségre. Nem szabad további életeket elveszíteni” – olvasható az üzenetben, amelyben azt is kifejtette, hogy meg kell állítani a háborút, mert csak rosszabbá válik a helyzet.

A hétfőn hivatalba lépett elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „amennyiben nincs egyezség hamarosan, nincs más választásom, mint nagymértékű adókat, vámokat és szankciókat bevezetni bármire, amit Oroszország az Egyesült Államoknak értékesít”. Hozzátette, hogy az intézkedés érvényes lenne további „különböző résztvevő országokra” is.

