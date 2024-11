Kínos: fideszes képviselők keveredhettek botrányba egy Donald Trump-gála miatt

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A panasz két magyar törvényhozót érint, a fideszes Gál Kingáról és Schaller-Baross Ernőről van szó. A külföldi politikusok közt szerepel az Alternative für Deutschland európai parlamenti képviselője, Maximilian Krah – ő mentegette azóta elhíresült módon a náci SS-t; az olasz szélsőjobboldali Liga párt egykori polgármestere, Susanna Ceccardi; és az osztrák bevándorló- és iszlámellenes Szabadság párt egyik vezető személyisége, Harald Vilimsky is.

A civil szervezet szerint a képviselők közül ketten szintén elmulasztották bevallani a 2022-es NYYRC-gálán való részvétellel kapcsolatos költségeket, egy képviselő pedig megsérthette a szabályokat egy ugyanezen csoport által New Yorkban szervezett vitafórummal kapcsolatban.

A Transparency International európai uniós irodája levélben fordult az európai parlamenti képviselők magatartását felügyelő parlamenti ellenőrző szervhez, és vizsgálatot kért öt politikus ellen, akik a szervezet állítása szerint lehetséges, hogy elmulasztották a New York-i Fiatal Republikánusok Klubja (NYYRC) által 2023 decemberében rendezett gálára való utazás és a belépőjegyek bevallását. A gálán Donald Trump is beszédet intézett a meghívottakhoz.

Egy amerikai utazás kapcsán magyarázkodhat két magyar képviselő is.

