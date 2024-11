Már a kijevi amerikai követségen is félnek – rögtön súlyos választ adnak az amerikai rakétákra az oroszok?

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Kapcsolódó cikk Kárpátalját is elérte az oroszok támadása, lépett a lengyel légierő – Szijjártó Péter is megszólalt Légitámadást mért Ukrajnára Oroszország vasárnap. Kárpátalján leuhant egy harci drón, de személyi sérülés nem történt.

A figyelmeztetés néhány nappal a november 17-én végrehajtott nagyszabású, az egész háború kitörése óta az egyik legnagyobb orosz légicsapás után érkezett, amelyben 210 drón, robotrepülőgép és rakéta érte el az ukrán légteret, köztük Munkács térségét is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!