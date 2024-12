Most egy ajándékkal sikerült kiborítania egy szomszédos országot a magyar kormánynak

Smatram potpuno neprikladnim da kao prigodni božićni dar svojim kolegama stalnim predstavnicima pri NATO-u, u Bruxellesu, stalni predstavnik Mađarske uručuje Nacionalni atlas Mađarske. Podrobnije analiziramo njegov sadržaj, no krajnje neuobičajeno je da se veleposlanike drugih…

A Magyarország Nemzeti Atlasza címet viselő kiadványban ugyanis Horvátország területét annak töredékére, Lika és Gorski kotar területére csökkentették, így például a horvát tengerpart túlnyomó részét is „elvéve” az országtól.

