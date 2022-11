Szijjártó Péter most egy másik diktatúrával barátkozott látványosan

Magyarországot, illetve a például Szergej Lavrovval nyilvánosan parolázó, illetve Moszkvába is nemrég elrepülő Szijjártó Pétert személyesen is egyre-másra éri az a vád nyugati szövetségeseink részéről, hogy túlságosan baráti viszonyt ápol Oroszországgal. A magyar külügyminiszter e vádakat ki szokta kérni magának, ám most egy másik igencsak kétes megítélésű, Oroszországot az ukrajnai háborúban fegyverekkel segítő, belföldön pedig a rezsim ellen tüntetők közé lövető rezsim képviselőjével folytatott baráti hangvételű tárgyalásokat.

Kapcsolódó cikk Hogyan lett Iránból az ukrajnai háború győztese? - A hét videója Az ukrajnai inváziónak eddig egyetlen világos győztese van: Irán. Káncz Csaba videóinterjúja

Seyed Ehsan Khandouzival, Irán gazdasági miniszterével ráadásul Budapesten került sor tárgyalásokra, amelyek végén Szijjártó Péter az MTI beszámolója szerint arról beszélt, hogy

"a józan ész és a pragmatikus hozzáállás politikájának keretében Magyarország és Irán a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésén dolgozik, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy Teherán minél előbb visszatérjen a nemzetközi közösségen belüli békés együttműködéshez."

Hozzátette azt is hogy

"mivel most a világgazdaság súlyos kihívásokkal szembesül, azt gondoljuk, hogy ennek a visszatérésnek talán a gazdaság adhatná az első lépését."

A miniszter tudatta, hogy az ülésen áttekintették az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit, s arra is kitért, hogy az ezzel párhuzamosan zajló üzleti fórumon 96 magyar és iráni vállalat vesz részt.

Jó hírnek nevezte, hogy az Iránba irányuló magyar textil- és gyógyszeripari export, valamint az iráni műanyagimport növekedése nyomán tavaly 45 százalékkal, idén eddig pedig 55 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelem volumene.

Szijjártó Péter üdvözölte a bevándorlási hullámok és a kábítószer-kereskedelem megállítását célzó iráni erőfeszítéseket. És ennek kapcsán rámutatott: az Afganisztánnal és Pakisztánnal szomszédos, közel-keleti országnak fontos szerepe van az Európába irányuló migrációs nyomás csökkentésében.

"Minél jobban meg tudja védeni a határait Irán, annál kevesebb migráns éri el Európát a világ ezen területéről"

- mondta.

Illetve kijelentette, hogy Magyarország elkötelezett a nukleáris energia békés felhasználása mellett, ezért támogatja az Iránnal kötött atomalku újraélesztését, ami erősítené a globális biztonságot is.

Az iráni tüntetések, illetve az ukrán célpontokat támadó iráni drónok kérdését, és az ezekkel kapcsolatos súlyos magyar aggályok kifejezését biztosan elfelejtették beemelni a kiadott sajtóközleménybe.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péternek főhet a feje: gyanús magyar diplomatákat talált egy nemzetközi nyomozás Bűncselekményekkel összefüggésbe hozható tiszteletbeli konzulokat talált egy nemzetközi újságírócsapat, a magyar külügy is érintett.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egyébként megpróbált bejutni a Kempinski Hotelben megrendezett, Szijjártó által is említett üzleti fórumra, de előzetes regisztráció hiányában nem engedték be.