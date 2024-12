Ukrajna kontra Oroszország: meglepő eredmény érkezett

Az G7 többi országa és az EU segítségével, illetve az öt hónapnyi importra elegendő 43 milliárd dolláros valutatartaléknak köszönhetően Ukrajna az USA támogatása nélkül is kihúzhatja 2025 végéig – vélik az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szakértői.

A cikkből kiderül, hogy az ukrán gazdaság szereplői újraalkották magukat, hogy túléljék a háború viszontagságait. A GDP ugyan 2024-ben is negyedével kisebb lesz, mint 2021-ben, az utolsó békeévben volt, de először az elmúlt három évben kezd jobb számokat fog produkálni, mint az orosz gazdaság. A kijevi jegybank előrejelzése szerint a GDP 4 százalékkal nőhet 2024-ben, majd 4,3 százalékkal 2025-ben. Ezzel szemben a Nemzetközi Valutaalap prognózisa visszafogottabb, 2024-re 3 százalékos többletet valószínűsít , jövőre pedig 2,5 és 3,5 százalékos tempót vár. A hrivnya árfolyama viszonylag stabil, a központi bank alapkamata 13,5 százalék, ami az elmúlt 30 hónap összehasonlításában majdnem a legalacsonyabb érték.Ezzel szemben a független szakértők várakozása szerint az orosz GDP 2025-ben 0,5-1,5 százalékkal nőhet és az alapkamat több mint 20 százalék.

Az ukrán vállalatok alkalmazkodtak a katasztrofális üzleti környezethez, így a gazdaság külföldi támogatását kihasználva működőképesek maradtak. Egy évig még amerikai támogatás nélkül is kihúzhatjá – idézi az Economist összeállítását laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

