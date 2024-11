Ursula von der Leyen is megszólalt Donald Trump győzelméről

„Szívből gratulálok Donald J. Trumpnak. Az EU és az USA több mint egyszerű szövetségesek. Népeinket valódi partnerség köti össze, amely 800 millió polgárt egyesít. Dolgozzunk tehát együtt egy olyan erős transzatlanti menetrendért, amely folyamatosan eredményeket hoz számukra” – írta Ursula von der Leyen, az urópai Bizottság elnöke az X-en.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.