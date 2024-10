Vlagyimir Putyin szerint az észak-koreai katonákról készült műholdfelvételek komoly dolgok

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Egy észak-koreai ENSZ-képviselő New Yorkban azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea azon állításai, hogy csapatokat küldenek Oroszországba, „alaptalan pletykák".

Az Egyesült Államok szerdán közölte: bizonyítékokat látott arra vonatkozóan, hogy Észak-Korea 3 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy Ukrajnába irányítsák őket, és ezt a lépést a Nyugat az ukrajnai háború jelentős eszkalációjaként értékeli — számol be róla a Reuters.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!