800 könyv, 46 álnév, 11 millió eladott példány – meghalt a legtermékenyebb magyar író

Nemere István minden idők legtermékenyebb magyar írója, első regénye, az 1974-ben megjelent A rémület irányítószáma után évi átlagban nagyjából 18 könyvet írt, összesen több mint 800 kötete jelent meg, nagyjából felük különböző (saját honlapján 46-ot tüntet fel) álnevek alatt. Pályafutása alatt több rangos díjat is kapott, könyvei a becslések szerint több mint 11 millió példányban keltek el.

„Nemere István életének 80. esztendejében, egy sikeres és roppant termékeny életút után letette testét. Amit életében alkotott, olyan grandiózus és páratlan, hogy azt sokan fel sem fogták eddig. Emléke örökké velünk marad a könyvei által” – írta pénteken közösségi oldalán Szentgyörgyi Judit, az író felesége, aki pályatársa is volt férjének.

