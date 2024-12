Az Ausztriába költöző magyarok nem csak anyagilag jártak jól

Egyre többen választják az Ausztriát új otthonuknak. A szomszédos ország magasabb életszínvonala és főként a magasabb fizetések vonzóak a magyarok számára. De vajon valóban boldogabbak-e az ausztriai magyarok, mint ha itthon maradtak volna? Az Ausztriában élő magyarok úgy nyilatkoztak, hogy a kiköltözés előtti elégedettségük az életükkel az 5,9-6 körüli volt, tehát országos átlag alatti, és jelenleg Ausztriában pedig ez 7,4-re növekedett – mondta el a G7 Podcastban Németh Ádám, az Osztrák Tudományos Akadémia Urbanisztikai- és Regionális Kutatások Intézetének kutatója — írja az oknyomozó portál, a G7.

Ez igen nagy javulás, tehát egyértelműnek tűnik, hogy aki Magyarországról Ausztriába költözött, annak sokat javult a jóléte, amit köznapi értelemben boldogságnak hívunk. Ez a szint is azonban nagyban elmarad az osztrák 2022-ben 7,9-es átlagtól.

A Bécsi Stephansdom a képzelet egét is betölti

Fotó: Wikipédia

Transznacionalizmus

Az ausztriai magyarok esetében a jóllétükre a transznacionális életformájuk is hatással lehet. Ez egy viszonylag új fogalom a migrációkutatásban, és azokra vonatkozik, akik két vagy több országban egyszerre vannak otthon, és emiatt bizonyos mértékig több helyhez is kötődnek. A kapcsolati hálójuk egyre nagyobb távolságokat fed le országhatárokon át, a családtagjaik több országban szóródnak szét, és gyakran több háztartást is fenntartanak, azok között kisebb-nagyobb rendszerességgel ingáznak.

Az adatok azt mutatják, hogy az Ausztriában élő magyaroknak körülbelül kétharmada továbbra is fenntart lakcímet vagy háztartást Magyarországon. Döntő többségüknek továbbra is megmaradt a magyar baráti, ismeretségi köre. Legalább a felük egy évben minimum négyszer-ötször, tehát kvázi legalább kéthavonta hazalátogat Magyarországra – mondta erről Németh Ádám a G7-nek.