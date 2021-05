10-ből 4-en nem regisztráltak az oltásra. Miért?

Az oltási terv, amelyet Orbán Viktor április 9-én vázolt fel, rendkívül egyszerű: május elejéig 4 millió, majd 7-10 nap alatt rohamtempóban 5 millió, a hónap közepén 6 millió fő oltása történik majd meg, és június elején 7 millió főt is „képesek leszünk beoltani”. Az ütemterv 5 millió beoltottnál tart, de ennyien még nem is regisztráltak. Igaz, ezt újabb korosztályok bevonásával is lehet növelni: nemrég a 16-18 évesek tudtak regisztrálni, és már május végén engedélyezhetik a 12-15 évesek oltását is a Pfizer vakcinával.

Beszéljenek a számok: hogyan állunk most?

Jelenleg 4,9 millióan regisztráltak és több mint 4,34 millióan kapták már meg legalább az egyik oltást. Ez azt jelenti, hogy 16 éves és a feletti korú lakosság (akik jelenleg regisztrálni tudnak) 59,4 százaléka regisztrált már.

Az egyik felmerülő kérdés tehát kissé leegyszerűsítve az, hogy 10-ből 4 ember miért nem regisztrált eddig az oltásra. A KSH már több mint fél éve, 2020. november 30-ától mér oltási hajlandóságot, akkor még kevesebb mint 15% volt biztos abban, hogy beoltatná magát.

Ez a szám május elejére teljesen megváltozott: 64,2 százalék tervezi vagy kapta már meg az oltást. Ezzel párhuzamosan az oltást elutasítók száma 35,6 százalékról 16,6 százalékra csökkent. Az oltási kedv a KSH adatai szerint azonban megtorpant, április 19–25. között többen akartak oltakozni (64,8 százalék), mint az utána következő héten (64,2 százalék).

Ha az általános oltási kedvet nézzük, a kötelező oltásokkal kapcsolatban legalábbis, Magyarország a világon és az EU-n belül is igen jól áll: a kötelező MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni) ellen 99 százalékos volt az ország átoltottsága 2017-ban: ez ekkor Olaszországban 83 százalékos, Romániában mindössze 76 százalékos volt.