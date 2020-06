16 milliárd forinttal esett vissza áprilisra a támogatott gyógyszerek forgalma

Valószínűleg azért, mert a járványhelyzet miatt már márciusban mindenki előre bespájzolt gyógyszerből is.

A lap a Hiflylabs Zrt. kutatását ismertetve hozzáteszi, hogy az idei első négy hónap forgalma még így is 11,7 százalékkal haladta meg az előző év hasonló periódusát.

