177 milliárdot akar sportra költeni az Orbán-kormány jövőre

Jövőre már nem lesz költségvetési forrás a kisebb, hosszú távú célokat szolgáló sportcélú kiadásokra - derül ki a 2020-as költségvetési törvényjavaslatból. A megalétesítmények és a sportági fejlesztések mellett ugyanis már nem jut pénz az alig néhány milliárd forintos tételekre. Így a következő évben nem folytatódik sem a tornaterem-, sem a tanuszoda-építési program, de a kültéri sportparkok fejlesztésére sem lesz forrás 2020-ban. Pedig utóbbi szolgálta leginkább azt a kormányzati célt, mely szerint 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar. Ezek a sportparkok ugyanis bárki számára elérhetőek voltak, sokkal jobban mozgásra ösztönözhették a lakosságot, mint egy-egy új stadion. Ráadásul túl sok pénzt sem emésztettek fel:

a tanuszodákra idén 2,6 milliárdot,

a tornatermekre szintén 2,6 milliárdot,

kültéri sportparkok fejlesztésére pedig 2,3 milliárdot különítettek el.

Összesen tehát 7,5 milliárd forintot szabadított fel a kormány ezen tételek kiiktatásával.

Mindeközben 2020-ban a tervek szerint összesen 177 milliárd forintot költene el a kormány sportra, amiből 87 milliárd forint csak a sportlétesítményekkel kapcsolatos fejlesztéseket és beruházásokat fedezi.

A maradék összeg sportági és működési támogatásként jelenik meg a költségvetésben. Persze, az egyes előirányzatok az év folyamány változhatnak, a kormány újabb forrásokat is átcsoportosíthat, de akár el is vehet, mint arra nemrég volt is példa, amikor váratlanul - egyelőre átmenetileg - Garancsiéktól és Kósáéktól is megvonta a korábban odaítélt és elfogadott támogatást.

Jövőre a Kósa Lajoshoz kötődő Magyar Korcsolyázó Szövetség 500, a Garancsi Istvánhoz köthető Magyar Természetjáró Szövetség pedig 450 millió forintos támogatást remélhet.

A legnagyobb kiadást egyébként a Budapesten épülő új multifunkcionális sport- és rendezvényközpont jelenti (ez vélhetően a Népligetnél épülő új kézilabdacsarnok), amire 35 milliárd forintot különítettek el a büdzsében. Második legnagyobb összeget a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok fogják felemészteni, erre 22,2 milliárd forintot szántak. A harmadik legnagyobb összeg, 14,8 milliárd forint a Hungaroring Sport Zrt. támogatására lesz elkülönítve.

Több, évek óta húzódó, illetve folyamatban lévő projekt is feltűnik a jövő évi büdzsében. Így

a Honvéd új stadionjának fejlesztése 4,2 milliárddal,

míg az új Puskás-stadionra már csak 2,4 milliárd,

a gödöllői uszoda beruházás 1,7 milliárd,

az Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési támogatáa pedig 2,75 milliárd forintot igényel jövőre.

Ami a szakmai részt illeti, rekordösszeggel támogatnák meg a versenysportot, az idei 5,5 milliárd után 9,8 milliárdot szánnak erre a célra. A sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása 9,1 milliárdot igényelne az idei 7,15 milliárd után.