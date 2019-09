565 millióból építkezik Seszták Miklós köre az 1700 fős Szabolcsveresmarton

Seszták Miklós köre körbeépíti a Szabolcs megyében, Szabolcsveresmarton található Rétközi-tavat, a VIP-klubbal is ellátott, 2 milliárd forintból épülő teniszakadémia csak a kezdet volt. Mellé több turisztikai látványosságot is ki akar alakítani a közbeszerzési eljárást meghirdető Alkossunk Várost Alapítvány, melyet Mikucza Tamás hozott létre, akinek testvére Mikucza László Zsolt, a Kisvárdán több projektben is részt vevő MHM Product Kft. tulajdonosa. Ráadásul az Index szerint Mikucza Tamás volt feleségének is Seszták Miklós volt a jogi képviselője az alapítvány címére bejegyzett vendéglátós cég ügyeinek intézésekor.

Néhány órával a beruházásról beszámoló cikkünk megjelenése után a közbeszerzési hatóság oldalára felkerült az eljárást összegző tájékoztatás is. Ebből kiderül, hogy ki és mennyiért valósítja meg a terveket.

A tervezett fejlesztések (Fotó: Google, mfor.hu) A tervezett fejlesztések (Fotó: Google, mfor.hu)

Mint írtuk, készül 100 férőhelyes filagória, látogatóközpont, tanösvény, vízibázis és rendezvényház is. A különböző részfeladatokra benyújtott ajánlatok és a rendelkezésre álló forrás alapján nem minden esetben volt egyértelmű a lehetséges nyertes cég.

Sejtéseink végül aztán beigazolódtak, miszerint az egyelőre viszonylag ismeretlen Kermi-Szolg Kft. lesz a kivitelező.

A 100 férőhelyes filagória látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.) A 100 férőhelyes filagória látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.)

A társaságról egyelőre túl sokat nem tudni, de feltűnő, hogy a 2,4 milliárdos teniszakadémia projektjét lényegében hasonló volumenű referencia felmutatása nélkül kapták meg. Emellett Leveleken és Kisvárdán is sikerült néhány építési feladatot elnyerniük, előbbi településen erdei iskolát építenek a Levelekei Tó Nonprofit Kft. megbízásából. A társaság szintén Mikucza László Zsolt tulajdonában van, aki - mint fentebb említettük -, az ajánlatkérő, Alkossunk Várost Alapítvány alapítójának testvére. Emellett néhány kisebb, épületenergetikai feljesztést hajtottak végre Kék településen, illetve Nyíribronyban.

A nyírturai székhelyű cég összesen nettó 565 millió forintot kap majd a munkájáért - a dokumentumok szerint alvállalkozót egyelőre nem von be a feladatokba.

A 100 férőhelyes filagória nettó 102,7 millióból,

a látogatóközpont 192,8,

a tanösvény - 20,9,

a vízibázis és rendezvényház pedig 248,3 millió forintból valósulhat meg az 1700 fős településen.

Mindennel a dokumentumok szerint 2020. június 20-ig kell elkészülnie a Kermi-Szolg Kft.-nek.