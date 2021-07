A budapesti vizsgálatok szerint a kínai vakcina nem védi eléggé az időseket

A Fővárosi Önkormányzat – az arra jelentkező kerületi önkormányzatokkal együttműködésben – az elmúlt hét elejétől ingyenesen lehetőséget biztosított 60 év feletti budapesti lakosok számára koronavírusantitest-tesztelésre, közölte honlapján a szervezet. Az eredményeket is publikálták, amely szerint a kínai vakcina hatékonysága jóval gyengébb, mint a többi oltóanyagé.

Mint írják, a Sinopharm oltóanyag esetében a tesztelésben részt vevő, az oltásukról nyilatkozó 60 év felettiek esetében 23,90 százalékos mértékben volt tapasztalható az IgG típusú neutralizáló antitestek elégtelen mennyiségének jelenléte a vérkeringésben. A többi oltóanyag esetében a megfelelő antitest-szinttel nem rendelkezők aránya lényegesen alacsonyabb.

Érdemes kiemelni, ahogy a kormány által közzétett adatok, amelyek a keleti vakcinák hatékonyságát voltak hivatottak alátámasztani, úgy a Fővárosi Önkormányzat eredményei sem tekinthetők klinikai vizsgálatoknak. Ugyan a korcsoport viszonylag homogén volt, ám más jellemzőt nem tudunk a vizsgálatba bevontakból, így elvileg lehet racionális magyarázata is a kialakult eredményeknek. Ugyanakkor az is tény, hogy a most közölt adatok szignifikáns eltérést mutatnak a Sinopharm és a többi oltóanyag hatékonysága között.