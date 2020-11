Beindult a hivatalos influenzafigyelés: eddig jól állunk

Tegyük gyorsan hozzá, mem szokatlan, hogy az év ezen időszakában alacsony az influenza aktivitása, és a COVID-19 járvány alakulásával együtt is körültekintően kell értelmezni az adatokat.

Az, hogy a 44. héten egy minta bizonyult influenza B vírus pozitívnak a Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, abszolút illeszkedik a WHO influenzajelentésébe . A jelentés egyértelműsíti az influenzajárvány eddigi elmaradását, hozzátéve azt, hogy sok országban január-februárban szokott tetőzni.

Ez a tavalyi adatokkal összevetve a betegek számának négyszeres növekedését mutatja, hiszen 2019-ben a 44. héten csupán 2100 fő fordult orvoshoz influenzagyanúval. Tavaly és idén is egyetlen egy esetben igazoltak influenzavírust ebben az időszakban, tavaly A-típust, idén B-típust. A helyzet mégis más, hiszen míg tavaly 2100 főből, addig idén 8100 főből volt kimutatható az influenza, ami egyértelműen pozitív hír. Ábránkon jól láthatóak az előző évi orvoshoz forduló betegek számai, s az idei első, kiugróan magas páciensszám.

Nos, ebben a COVID-terhes időkben indult el az idei influenza figyelőszolgálat, amely szerint az új világjárvány nagy kihívást jelent a világ számos országában, hiszen egyrészt nem egyszerű a légúti tünetekkel járó új koronavírus okozta megbetegedések és az influenzaszerű tüneteket mutató fertőzések elkülönítése. Másrészt az egészségügyi alapellátás változásai, ami a koronavírus-járvány miatt következtek be, jelentősen megnehezítik a korábbi években megszokott adatgyűjtést.

