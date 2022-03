A háború 10 százalékra vagy még afölé is lökheti az inflációt?

„Az inflációs kockázatok növekedésére és a gazdasági növekedés lassulására lehet számítani” – jelentette ki Virág Barnabás az InfoRádiónak kedd este adott interjúban. Az MNB alelnöke már egy hete is azt jelezte előre, hogy az éves fogyasztóiár-index növekedése nem állt meg a januári 7,9 százalékos, már így is 14 és fél éves csúcsnál, hanem februárban még tovább növekedhet, akár 8,5 százalékra.

Két nappal később kitört az orosz-ukrán háború, s most úgy véli, továbbra is az infláció lesz a fő ellenség, a cél ennek letörése, és jelezte, az antiinflációs politikát folytatni kell.

A továbbra is magas inflációról úgy nyilatkozott, hogy már az ukrajnai háború kirobbanása előtt is komplex folyamat zajlott, korábban mindig volt egy jól azonosítható indok az infláció felpörgése mögött, most nincs ilyen, hanem több ok van egyszerre. A problémát szerint az okozta, hogy a kínálati oldalon gyors a visszarendeződés, miközben a kereslet is gyorsan regenerálódott, és ez lehetőséget adott az árak emelkedésére.

Virág Barnabás szerint a háborús helyzet az inflációs kockázatokat tovább emelte.

„A költségnövekedés azonnal átgyűrűzik a fogyasztói árakba, korábban ez lassabban ment, ez most újdonság” – mondta Virág Barnabás, és kiemelte: a kulcs az, ki milyen gyorsan kezd el reagálni. Az MNB Európában elsőként lépett, a kormányzati intézkedések is a magas inflációs hatás megtörését célozzák tavaly óta, és

az infláció még mindig magas, de régiós viszonylatban alacsonyabb.

„A háborús helyzet a felfelé mutató inflációs kockázatokat még emelte is. A szigorítási ciklusnak folytatódnia kell a következő időszakban is. Kiszámítható pályán visszük tovább a kamatemelési ciklust. A továbbiakban is ezt kell megtartani, amíg az inflációs helyzetkép nem javul. Ez egy hosszú út lesz. A háború miatt még hosszabb. Nincs pardon, mindent meg kell tennünk” – közölte az MNB alelnöke.

Az alelnök szerint ilyenkor a pénzpiacok normál reakciója, hogy a feltörekvő piacok eszközeit eladják a befektetők, utalt arra, hogy a forint a napokban új történelmi mélypontokra zuhant, s az euróval szembeni árfolyama megközelítette a 380-as szintet.

„Magyarország esetében is a földgáz- és olajimport létfontosságú, ha elmaradnak a szállítások, annak súlyos következményei lennének, ezért most minden egyeztetés arról szól, hogy a reálgazdasági tranzakciókat hogyan lehet megtenni” – mutatott rá Virág Barnabás.