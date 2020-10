A háziorvosok szerint nem lesz elég az influenzaoltás

A kormány mindenkinek ajánlja, ezért október 1-jétől mindenkinek ingyenessé tette az influenza elleni oltást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint a tavalyi influenzaszezonban 2020. január végéig az ingyenes vakcinák 53,3 százalékát – nem egészen 640 ezer adag oltóanyagot – használtak fel a háziorvosok. Egy évvel korábban pedig ennél is kevesebben, mindössze 628 ezren kértek védőoltást. Most azonban a háziorvosok arról számolnak be, hogy a praxisukba érkezett oltóanyagok háromszorosára lenne igény.

A miniszterelnöknek már jutott. Fotó: mti A miniszterelnöknek már jutott. Fotó: mti

Az évi legyártott 1,3 millió mennyiség eddig bőven elég volt, kivételt ez alól csak a 2009-es év jelentette, amikor 2,3 millió embert oltottak be madárinfluenza ellen – írja a Népszava. Ezt leszámítva az előállított mennyiség 50-70 százaléka fogyott el, most azonban az látszódik, hogy ez messze nem lesz elég a Sanofival legyártatott darabszám.

Még a 100 ezer adag Vaxigrip Tetra vakcina is kevés lehet, amit a kormánynak most sikerült közvetlenül a gyártótól megvásárolnia, és eddig recept és térítés ellenében a gyógyszertárakban volt megvásárolható. Ez annyiban más, mint a hazai influenza-elleni vakcina, hogy míg előbbi 3, addig a Sanofi készítménye négy influenza törzs ellen nyújt védelmet. Továbbá a Vaxigrip a 6 hónap és 3 év közötti korosztálynak is adható, ezzel szemben a hazai gyártású 3Fluart oltóanyaggal csak az ennél idősebbek olthatók. A gond az, hogy a vérhígító terápiában részesülőknek nem adható izomba injekció, tehát csak a bőr alá adható Vaxigripre van szükségük. Ők ezt eddig kiválthattak a patikákban, de jelenleg hiánycikk a patikákból, s még a háziorvosok sem tudnak beszerezni betegeiknek.

A Nemzetközi Oltóközpont a nagy érdeklődés miatt előjegyzési akciót indított influenzaoltásra, de a napokban arról tájékoztatta pácienseit, hogy az influenza elleni oltás külföldről megrendelt kontingense megérkezett ugyan az országba, de „kormányzati okokra” hivatkozva leállította a szállítást a gyártó. Kérdés, hogy ez a mennyiség, az állam utólag lefoglalt 100 ezer darab Vaxigrip-vakcinája 200 ezer három év alatti gyereknek, illetve speciális krónikus betegnek miképpen lesz elég?