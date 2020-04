A jövő évi büdzsé tervezési köriratában nem esik szó a 13. havi nyugdíjról

Ami azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási alapok számára kevesebb, mint három hét áll rendelkezésükre, hogy beépítsék a költségvetési terveikbe a 13. havi nyugdíj visszavezetésének 2021-re jutó részét (a fejezeti számokról még a kormánynak is döntenie kell, és ezt követően kerülhet sor a javaslat benyújtására május 19-én), miközben jogszabály még nem született a 13. havi nyugdíjról. Abból tudnak tehát kiindulni, ami a jogszabályokban már le van fektetve, mint a nyugdíjprémiumra vonatkozó előírások, amelyek világosan megfogalmazzák, hogy 3,5 százalékos GDP-bővülés felett lehet kiosztani az extra pénzt. Érdemes még felhívni a figyelmet a körirat megfogalmazására, mely prémiumról, egyszeri juttatás várható összegéről tesz említést, különválasztva a két jogcímet.

Gulyás Gergely az Inforádiónak beszélt tegnap este a 2021-es költségvetés parlamenti elfogadásának ütemezéséről: a dokumentumot május 19-ig nyújtják be a parlamentnek, ahol június 30-ig döntenek a javaslatról.

"2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti nyugdíjat fognak kapni, és ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is."

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!