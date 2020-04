A külföldről beutazók miatt egyre több a fertőzött ember Kínában

Kitért arra is, hogy a kínai vámszabályok tovább szigorodnak a minőségre vonatkozó előírások garantálásáért, mindezekhez alkalmazkodva történik az újabb szállítmányok előkészítése.

Szijjártó Péter azt írta: a vírus nincs tekintettel az ünnepeinkre, ezért a Kína-Magyarország légihídnak húsvétkor is üzemelnie kell, a kórházak, a rendelők, valamint a rendőri és katonai egységek egészségügyi eszközökkel történő biztonságos ellátásáért.

Április 9-én pedig bejelentették: lezárják az Oroszországgal közös határátkelőket, mivel az elmúlt időszakban egyre több új koronavírussal fertőzött ember lépett be az orosz határon keresztül.

Peking a külföldről behurcolt nagyszámú eset visszaszorítására március 28-ától átmenetileg megtiltotta a külföldiek belépését az országba, jóllehet a beérkező fertőzöttek jelentős része a tiltást megelőzően is kínai állampolgár volt. Néhány nappal később a külföldi diplomatákat is arra kérték, hogy május 15-e előtt ne utazzanak vissza Kínába.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság hétfői közlése szerint az ország szárazföldi részén vasárnap 108 újabb pácienst diagnosztizáltak az új koronavírus okozta Covid-19-betegséggel. Közülük 98-an külföldön fertőződtek meg, és ez után utaztak be Kínába. A betegség tüneteit mutató fertőzöttek napi adata ezzel a legmagasabb volt március 6-a óta, amikor 143 új esetet regisztráltak. Vasárnap további 61 panaszmentes vírushordozót azonosítottak.

