A parlament dönthet: azonnal emelnék a legalacsonyabb nyugdíjakat

A Demokratikus Koalíció (DK) tíz százalékos azonnali nyugdíjkorrekciót javasol azok számára, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 150 ezer forintot – közölte pénteki, online sajtótájékoztatóján a párt alelnöke.

Gy. Németh Erzsébet azt is elmondta, hogy a 150-250 ezer forint közötti nyugellátásban részesülőknek pedig öt százalékos emelést adnának. A képviselő hozzátette, azt is kérik, hogy vezessék be a nyugdíjak vegyes indexálását.

A politikus bejelentette, frakciójuk ennek érdekében parlamenti határozati javaslatot nyújtott be.

Mint megírtuk, Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, nem tervezik a nyugdíjak az infláción felüli korrekcióját. Ráadásként a miniszter elismerte, jövőre sem biztos a nyugdíjprémium, és arra nem is különítettek el pénzt, hiszen a tervezett gazdasági növekedés (3,4 százalék) nem éri el az ehhez szükséges 3,5 százalékos mértéket.