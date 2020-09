A pedagógushiányra a képesítés nélküli munkaerő lesz a megoldás?

A Szülői Hang arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormány 417/2020 számú, augusztus 30-án megjelent rendeletében törvényesítette a megfelelő felsőfokú képesítés nélküli pedagógusok munkavégzését.

Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor a megfelelő pedagógus-szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki

a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel,

b) felsőfokú végzettségi szinttel és a tantárgynak megfelelő, felsőoktatásban természettudomány képzési területen szerzett szakképzettséggel

rendelkezik, feltéve, hogy vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.

Ez azt jelenti, hogy ezentúl azok, akik képzettségük szerint csak általános iskolában taníthatnának, ezentúl középiskolában is alkalmazhatóak lesznek; illetve az is alkalmazható tanárként, akinek nincs is tanári diplomája, amennyiben rendelkezik a megfelelő természettudományos végzettséggel. Mindehhez pedig elegendő, hogy az illető vállalja a megfelelő tanári képzettség megszerzését.

Közleményükben kifejtik: gyermekek számára olyan minőségi oktatást várnak el, melyben a tanárok rendelkeznek szakirányú végzettséggel.

Az, aki végzettsége szerint csak általános iskolában taníthatna, nem biztos, hogy rendelkezik a középiskolai oktatáshoz szükséges szaktudással, és a gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó pedagógiai módszerekkel.

Az, aki végzettsége szerint természettudós, az feltehetően mély szakmai ismeretekkel rendelkezik, de egyáltalán nem biztos, hogy ezeket a gyermekek számára érthető módon át is tudja adni.

Az pedig különösen aggályos, hogy valaki tanárként dolgozhat úgy, hogy semmilyen pedagógiai képzettséggel nem rendelkezik; ebben az esetben nincs semmiféle garancia arra, hogy az illető alkalmas a tanári pályára, és nem okoz a gyermekeknek komoly lelki sérüléseket.

Hasonlóan aggályosnak tartják az óvodákra vonatkozó rendelkezést is:

Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

Míg eddig az óvodában csak diplomás óvodapedagógusok jelenlétével foglalkozhattak a gyermekekkel, ezentúl már nem lesz követelmény a diplomás óvodapedagógusi jelenléte reggel 8 előtt és délután. Úgy gondolják, hogy az óvoda nem gyermekmegőrzőként kellene. Az új rendelkezés miatt csökken az óvodai munka színvonala és tovább csökken az óvodapedagógusi diploma értéke, mely közvetve további színvonalcsökkenést eredményez hosszabb távon is.

A Szülői Hang Közösség elfogadhatatlannak tartja, hogy a pedagógushiány égető problémájának megoldása helyett inkább a már tapasztalható törvénytelen működést legalizálják. Véleményük szerint elvárható, hogy a kormány kötelezze az intézményeket, hogy azok nyilvánosan tegyék közzé az iskolában és óvodában a gyermekekkel foglalkozó alkalmazottak végzettségét. Ennek alapján a szülők számára is legyen tudható, hogy kik rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges végzettséggel, és kiket alkalmaznak képesítés nélkül.

"A most érvénybe lépő rendelkezés arra szolgál, hogy a szülők és a társadalom elől is elrejtse a súlyos óvodapedagógus- és tanárhiányt. Szülőként jogunk van tudni, hogy milyen felkészültséggel, tudással rendelkeznek azok, akikre gyermekeink nevelését bízzuk!"

Ezért a Szülői Hang érdemi szakmai és társadalmi párbeszédet sürget annak érdekében, hogy a következő években ne romoljon tovább a helyzet.