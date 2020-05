A Pest megyeiek is kiszabadulnak a vírus fogságából, Budapestről a héten döntenek

A kormány maratoni szerdai ülésén döntött a korlátozási intézkedések oldásáról. Jelenleg külön szabályozás vonatkozik Budapestre és Pest megyére, a többi megyében már korábban lazítottak a szigoron. A friss adatok birtokában, virológusokkal folytatott egyeztetések alapján a kormány úgy ítélte meg, hogy Pest megyére is a lazább szabályok lesznek érvényesek mostantól - derült ki Gulyás Gergely miniszter mai tájékoztatójából.

Pest megyében is lazítanak (Fotó: MTI) Pest megyében is lazítanak (Fotó: MTI)

A Kormányinfón ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy Budapest esetében a héten születhet döntés a korlátozások enyhítéséről. Első körben a kerületi polgármesterek, valamint a főpolgármester véleményét kérték ki - a miniszter szerint többen már el is küldték a válaszukat - majd a szakemberek bevonásával az operatív törzs fogja meghozni a döntést, amely a hétfő hajnaltól határozza meg a fővárosra vonatkozó szabályokat - mint Gulyás Gergely fogalmazott, a lehetséges enyhítő intézkedésekről.

Elmondta továbbá, hogy a mindenkire vonatkozó kötelező szabályokon nem változtatnak, továbbra is ajánlott az arc eltakarása és be kell tartani a másfél méteres távolságot. Annyiban viszont lazulnak a szabályok, hogy a vendéglátóhelyek belső, zárt részében már lehet tartózkodni, de maszkot kell viselni, ami a dolgozóknak kötelező, és az előírt távolságot is be kell tartani. A játszóterek, parkok is kinyitnak hétfőtől. A szállodák, panziók fogadhatnak vendéget - tette hozzá a miniszer, aki elmondta még, hogy a kormány döntése értelmében lehet gyermektáborokat tartani, de az engedély egyelőre csak az ott alvást nem igénylő táborokra vonatkozik. A hónap végén döntenek arról, hogy az ott alvósakat meg lehet-e tartani.