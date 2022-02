Amerika ismét odacsap Oroszországnak, de a pénzügyi atombombát nem vetik be

Joe Biden amerikai elnök beszédének elején kijelentette, nincsenek, és a tervek szerint nem is lesznek amerikai katonák Ukrajnában. Az amerikai vezető beszédében kitért arra is, hogy minden olyan ország, amely Oroszországot támogatja, tettestársnak tekinthető – ugyan konkrétumot nem mondott, ez arra utalhat, hogy ezek az országok is jelentős amerikai szankciókra számíthatnak.

Milyen szankciókat élesít az Egyesült Államok Oroszország ellen?

Biden bejelentése szerint a G7-ek vezetői abban állapodtak meg, hogy jelentősen korlátozzák az oroszok lehetőségeit abban, hogy dollárt, eurót, fontot és jent vásároljanak, valamint ezen pénzeszközökkel kereskedjenek. Az amerikai elnök emellett exportkorlátozásokat is bejelentett, szavai szerint ez jelentős csapást jelenthet az Oroszország által importált hi-tech eszközök tekintetében - mindez egyébként egybecseng a szintén G7-tag Kanada által bejelentett szankciókkal.

Az USA emellett újabb orosz bankok és állami cégek ellen is szankciókat vezet be – az elnök szerint ennek hangsúlyozottan az a célja, hogy maximalizálják a büntetőintézkedések hatását Oroszország ellen, miközben minél jobban megvédjék az Egyesült Államokat és szövetségeit.

Joe Biden a sajtótájékoztatón február 24-én. (YouTube-képernyőfotó) Joe Biden a sajtótájékoztatón február 24-én. (YouTube-képernyőfotó)

Egyelőre nem kapcsolják le Oroszországot a SWIFT-ről

Ahogy arról mai cikkünkben is írtunk, hónapok óta beszélnek politikusok, elemzők arról, hogy Oroszországot kizárnák a SWIFT nemzetközi pénzügyi kommunikációs platformról. Ezt olyan súlyos lépésnek tartják, hogy szokás „nukleáris opció”-ként is emlegetni. Ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre válaszolva Joe Biden elmondta, hogy Oroszország lekapcsolása a SWIFT-ről mindig egy opció, azonban jelenleg nincs terítéken.

Kemény kijelentések

Szintén újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy ez egy előre eltervezett támadás, és Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál. Véleménye szerint Putyin vissza akarja állítani az egykori Szovjetuniót.

Azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin sosem látott következményekkel fenyegette a konfliktusba beavatkozókat, Biden úgy fogalmazott, hogy nem lehet tudni, hogy az orosz elnök tényleg a nukleáris háborúval fenyegetőzik-e.

Folyamatosan frissülő hírfolyamunk a témában: