Április közepéig nem nyithatnak az iskolák - mégis beoltják soron kívül a pedagógusokat

Gulyás Gergely szerint a tárgyi és a személyi feltételek is adottak az egészségügyben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a harmadik hullámnak nincs vége, a fertőzésszám Európa-szerte növekszik. A szabad lélegeztetési ágykapacitás 1678 ágy, az általános kórházi ágyakból 10441 áll szabadon rendelkezésre. Ez a kapacitás bővíthető, a tárgyi mellett a személyi feltételek is adottak a jelenlegi vagy a jelenleginél rosszabb helyzet esetén is az ellátás biztosítására - mondta a miniszter.

650 ezer olyan nyugdíjas van, aki nem regisztrált az oltásra, őket a tisztifőorvos levélben kereste meg. Az oltás ugyanis jelentősen csökkenti a betegség kockázatát; azokban az idősotthonokban, ahol az első körben mindenkit beoltottak, 1 százalék alá csökkent a megbetegedések száma - közölte Gulyás Gergely. Áprilisban minden korábbinál több vakcina áll majd az ország rendelkezésére - ez annak köszönhető, hogy Kínából és Oroszországból is folyamatos az ellátás, és van remény arra is, az Európai Unióból is a korábbinaknál nagyobb számú oltóanyag fog beérkezni.

Minden rendelkezésre álló oltóanyagot eloltanak egy héten belül, csak az marad meg, amit félretettek második oltásra vagy még nem adta meg az adott szállítmányra az engedélyt a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Átoltottságban Málta mögött a második helyen állunk az Európai Unióban - emlkékezettett Gulyás Gergely.

Mielőtt kinyitnak az iskolák és óvodák, beoltják a pedagógusokat

A kormány döntött arról, hogy amikor a két és fél milliót eléri az oltottak száma, akkor 1 héten belül kinyitnak az iskolák (általános és középiskolák) és az óvodák is. Legkorábban április 12-én vagy április 19-én tudnak nyitni.

A nyitás előtt beoltják a tanárokat és az óvónőket (önkéntes alapon, regisztrációt követően).

Kérdésre válaszolva később arról is beszélt a miniszter: május elején írásbeli, június elején szóbeli érettségi vizsgák lesznek, a járványügyi helyzet alakulását, az átoltottság mértékét persze folyamatosan követik.

A Kereskedelmi és Iparkamarára vagy az Orvosi Kamarára hallgatnak?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a napokban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel tárgyalt a miniszterelnök ; a kamara az általános boltzár helyett egyebek közt a vásárlók számának négyzetméter alapú korlátozását kérték a miniszterelnöktől. A Magyar Orvosi Kamara viszont az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt további szigorításokat szorgalmazott - egyebek közt a plázák, bevásárlóközpontok bezárását kérték.

A kormány arra kérte az operatív törzset, hogy vizsgálja meg az MKIK javaslatait, egyebek között azt, hogy minden üzlethelységben, szolgáltatási térben 10 négyzetméterenként 1 vásárló vagy vendég tartózkodhasson. A húsvéti időszakban várható növekvő forgalom mellett azonban nem tudható, hogy ez milyen hosszú sorokhoz vezetne a boltok előtt, ezt kell felmérni a mai nap során, az operatív törzs holnapi ülésén - a miniszterelnök részvételével - fognak erről döntést hozni.

Az oltássszámoktól függő nyitási tervet fog készíteni a kormány, amit akár a jövő héten el is fogadhatnak, a számok egyelőre azt mutatják, hogy alapvetően jelenleg nem tudnak változtatni - fogalmazott a miniszter. Amikor a nyitási tervet nyilvánosságra hozzák, akkor derülhet ki az is, hogy mire lesz jó a védettségi igazolvány.

Később elhangzott az is: