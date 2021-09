Az egekbe lökheti a brit élelmiszerárakat az, hogy a kormány megmentett egy műtrágyagyárat

Miután a brit kormány kedd este megegyezett az amerikai CF Industries-szel, hogy három hétig fedezi az egyik angliai műtrágyagyárának üzemeltetési költségeit, túlzás nélkül az egész szigetország lélegzett fel. Ez elsőre furcsának hangozhat, úgyhogy röviden összefoglaljuk, miért volt ez ilyen fontos:

iszonyúan felment a földgáz szabadpiaci ára

Nagy-Britannia a jó szándék és a szerencsétlen véletlenek összjátéka miatt hirtelen túlfüggésbe került a gáztól

a megugró gázárak miatt csak veszteségesen lehetne működtetni az országban működő több gyárat, köztük a műtrágyagyárakat is

ami azért óriási baj, mert a műtrágyagyártás melléktermékeként keletkező ipari szén-dioxid kulcsfontosságú egyebek mellett az élelmiszerek hűtésében, tartósításában

a leállt két, amerikai tulajdonú műtrágyagyár adja a szigetország ipari CO2-ellátásának 60 százalékát

mivel a múlt héten a gyárak leállása miatt nem érkezett CO2-utánpótlás az élelmiszeriparba, úgy tűnt, pár napon belül egy csomó termék eltűnik a brit boltok polcairól és hentespultjaiból

A fentiekről ennél jóval bővebben épp szerda este írtunk, itt:

Kapcsolódó cikk Negyven éve nem látott energia-szakadék felé robogott Nagy-Britannia, az utolsó pillanatban rántották félre a kormányt A rekordszintre szökő gázárak, a szokatlanul szélcsendes nyár és néhány balszerencsés fordulat összjátéka egy hét leforgása alatt krízisbe taszította a szigetországot.

A kormány-műtrágyagyár vészmegállapodás hatására tehát három hétig biztosított a brit élelmiszeripar CO2-ellátása, a Johnson-kabinet pedig arra számít, hogy a gyorssegélyezési időszak végére a széndioxid-piac alkalmazkodni fog a gáz világpiaci árához.

A baj csak az, hogy a kormányzati pénzekkel együtt is a CF Industries csak egyik nagy-britanniai műtrágyagyára indul újra, a másik zárva marad, ami szükségképpen felhajtja az ipari szén-dioxid belföldi árát - ez pedig végül mégis a vásárlókon fog csattanni, vagyis élelmiszer ugyan lesz a brit boltokban, de az iparági képviselők azonnali és nagy drágulásokra számítanak.

George Eustice brit környezetvédelmi államtitkár azt nyilatkozta a Sky Newsnak, hogy az ipari szén-dioxid ára a szűkös kínálat miatt várhatóan a következő néhány hétben megnégyszereződik, tehát tonnájáért ezer fontot kell majd fizetni. Eustice azt is elmondta, hogy ez nem vezet majd dráguláshoz a boltokban, mert szerinte a CO2 az élelmiszergyártók költségeinek csak kis részét teszi ki - csakhogy az élelmiszergyártók szerint ez fokozza a már így is rájuk nehezedő, a nyersanyagárak emelkedéséből és a munkaerőhiányból fakadó inflációs nyomást.

Richard Griffiths, a Brit Baromfi Tanács vezérigazgatójaa Guardiannek megerősítette, hogy bár nagyon fontos volt megoldani a széndioxid-hiányt, mert a szektornak már csak napjai voltak hátra ahhoz, hogy teljesen kifogyjanak a készleteik, de a termelési költségek emelkedése végső soron az élelmiszer-árakat is növelni fogja.

A Brit Húsfeldolgozó Szövetség képviseletében Nick Allen pedig arról beszélt a lapnak, hogy a vállalatoknak a következő három hétben újra kell tárgyalniuk a CO2-beszerzési megállapodásukat a CF Industries-szel, hogy a kegyelmi időszak után is biztosan folytatódjon a széndioxid-szállítás, és azt is elmondta, hogy a magasabb árak várhatóan a teljes CO2-ipar átstrukturálásához vezetnek, mivel a potenciális profit most "más cégeket" is odavonz a gáz begyűjtéséhez és értékesítéséhez.

Allen szerint a várható drágulás a disznótermékeket érinti majd a legkevésbé, mert az egy levágott disznóra jutó CO2-költség a disznó árának kevesebb mint egy százalékát teszi ki, de más élelmiszeripari termékekre valószínűleg jóval nagyobb hatással lesz az aranyárban mért gáz. A Brit Üdítőital Szövetség főigazgatója, Gavin Partington pedig arról beszélt, hogy a kormánynak hosszú távú támogatást kellene kidolgoznia az élelmiszeripar CO2-kereskedelmében, hogy a jövőben megelőzzék a hasonló piaci zavarokat.

A brit kormány és a műtrágyagyártó megállapodásának részletei egyébként még nem ismertek, de egy kormányszóvivő tagadta, hogy a Johnson-kabinet biankó csekket állított volna ki a CF Industriesnek. Eustice pedig annyit mondott, hogy a három hétre szóló megállapodás "sokmillióba, lehet, hogy tízmilliókba" kerül az országnak - fontban, természetesen.

Újabb gázkereskedők omlottak össze

A fentebb már idézett, hosszabb cikkünkben a brit energiaszolgáltatók helyzetével is foglalkoztunk: a kis- és közepes gázkereskedők sorra dőlnek be a megnövekedett költségek miatt, az ügyfeleket pedig vészmegoldásként a talpon maradt vállalatokhoz sorolják át. Öt hét alatt öt cég állt földbe, szerdán pedig újabb két áldozatot szedett az energiakrízis.

Most az Avro Energy és a Green szolgáltatók omlottak össze, így összesen 800 ezer újabb háztartást kell átsorolni más gázkereskedőkhöz, vagyis néhány héten belül már több mint másfél millió háztartásnak kell kényszerűen szolgáltatót váltania - magasabb gáz- és villanyszámlákért cserébe.

A predikciók szerint ugyanis októberben 12 százalékkal, vagyis átlagosan mintegy 139 fonttal ugrik meg a brit háztartások egy évre számolt energiaköltsége az áldatlan állapotok miatt, aztán tavasszal még nagyobb áremelkedés várható, akkor további 178-294 fonttal drágul majd meg a szigetországi lakosok millióinak az élete.

A kormány nem akarja magukra hagyni az embereket, ám egyelőre még nem döntötték el, milyen formában segítsenek a háztartásoknak. Kwasi Kwarteng brit gazdasági miniszter szerdán arról beszélt, hogy egy a spanyol kormány aktuális terveihez hasonló intézkedést fontolgatnak. A spanyolok 3 milliárd eurónyi különleges adót vetnének ki azokra a termelőkre és energiakereskedőkre, amelyek profitálnak az energiaválságból.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a kisebb brit energiaszolgáltatókat az út szélén hagyja a kormány. Kwarteng néhány napja arról beszélt, hogy ha azok nem húzzák ki a tél végéig, akkor a kormány nem siet a segítségükre, hagyni fogják, hogy csődöt jelentsenek, az ügyfeleiket pedig átadják azoknak a nagyobb szolgáltatóknak, melyek a legalacsonyabb gázárakat kínálják. A kormány nem akar mentőcsomagokat osztogatni "rosszul menedzselt" cégeknek, reagálta le ezt egy energiaipari vezető.

Nagy-Britannia 70 energiaszolgáltatóval kezdte az évet, de egy elemzés szerint közülük csak 10 fogja túlélni a telet.

(Guardian 1, 2)