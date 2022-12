Az energiaárak bekavartak az ipari termelésbe is

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 3,5 százalékkal csökkent. Az ipari termelés megtorpanását döntően az energiaárak robbanásának következtében elsősorban az energiaigényes ágazatokban bekövetkező termelés visszafogása, vagy leállása okozhatta – írja elemzésében Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Az ipari termelés 2020 októberéig teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, a további lendületes növekedést azonban a chiphiány fékezte, így a járvány előtti szint közelében, azt kissé meghaladó mértékben ingadozott az ipari termelés, ahonnan az idei év elejétől határozott lendületet vett, szeptemberben pedig új történelmi csúcsra ért. 2015. évi átlaghoz viszonyítva 23,7 százalékkal bővült az ipari termelés, míg 51,2 százalékkal haladja meg a 2010. évi átlagos termelési szintet. Tavaly összesen 9,6 százalékkal bővült az ipari termelés.

Autóipari helyzet

Az autógyárak termelése 2020 októberében már meghaladta a járvány előtti szintet, azonban a tavaly év során átlagosan 20 százalékkal maradt el, így mintegy 5-6 százalékponttal mérsékelte az ipari termelés volumenét. Az enyhülő chiphiány mellett bíztató, hogy a járműgyártás új rendelései, valamint rendelésállománya tartósan kiemelkedő, szeptemberben 38,6 százalékkal, illetve 32,1 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet – fogalmaz Suppan Gergely.

Az autógyártók a szűk beszállítói kapacitások miatt rövidtávon elsősorban a drágább, nagyobb profitmarzzsal rendelkező modellek rendeléseit teljesítik, azonban a második félévtől érdemi javulást mutat az alágazat. Az ukrajnai háború, valamint az energiaválság jelentősen rontotta a kilátásokat, amit az Ifo és a ZEW index után már a beszerzési menedzser indexek is tükröznek, az utóbbi hónapok éles lefordulása után azonban stabilizálódtak, mivel energiahiánytól egyelőre nem kell tartani, az energiaárak pedig jelentősen csökkentek a nyár végi szintekhez képest. Az ukrajnai háború, valamint a Covid elleni szigorú kínai lezárások hatására újra felvetette a beszállítói láncok szakadozását, azonban ennél lényegesen nagyobb mértékben rontja a kilátásokat az elszálló infláció, az elszálló termelési költségek és energiaárak, valamint megélhetési költségek, az egyre szigorodó monetáris politikák, amelyek már fokozzák a recessziós aggodalmakat. Az orosz gázszállítások visszafogása mindemellett jelentős német ipari szektorokat kényszeríthet leállásra, ami igen súlyos következményekkel járhat.

Fotó: Pexels Fotó: Pexels

Magas szinten a hazai rendelésállományok

A hazai ipari rendelésállományok mindenesetre továbbra is magas szinten állnak, így a beszállítói problémák enyhülése további élénkülést eredményezhetne. A hazai ipar teljesítménye az elmúlt években élesen elvált a német iparétól köszönhetően az elmúlt évek számos kapacitásnöveléseinek, a rekord mennyiségű működő tőke beáramlásnak és a kormány beruházásokat kifejezetten támogató gazdaságpolitikájának.

Az idei harmadik negyedévben a chiphiány miatt az egy évvel ezelőtti gyenge bázis, valamint az idén enyhülő chiphiány miatt jelentősen gyorsult az ipari termelés növekedése, azonban az orosz-ukrán háború továbbra is számos kockázatot jelenthet. Noha a félvezetőhiány még sokiág fennmaradhat, de fokozatos javulásra lehet számítani, mivel az utóbbi időben csökkent a műszaki cikkek iránti kereslet. A beszállótói láncok szakadozása szintén jelentős kockázatot jelenthet, csakúgy, mint az energia árainak elszállása, azonban egyes nyersanyagok, különösen az ipari fémek árai már meredeken visszaestek a recessziós aggodalmak hatására. Az elszálló energiaárak több ágazatot is a termelés visszafogására kényszeríthet. A külső keresletet ronthatja az infláció élelmiszer-, és energiaárak vezérelte emelkedése a vásárlóerő csökkenésén keresztül. Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart a nagyon magas rendelésállomány – szeptemberben 20,7 százalékkal állt magasabban az egy évvel ezelőttihez képest. Az energiaválság által okozott várható átmeneti megingásokat követően a jövő év közepétől fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz, valamint élelmiszeriparhoz, vegyiparhoz, védelmi iparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

Ezekből profitálhat a magyar gazdaság

A hazai gazdaság középtávon jelentősen profitálhat a CATL, az SK Innovation, a Samsung SDI, a BMW és a Mercedes kiemelkedő mértékű beruházásaival, valamint a védelmi ipari kapacitások kiépülésével, mivel a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. Idén bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt, de jelentős bizonytalanságok mellett továbbra is 6 százalék körüli, jövőre pedig 4 százalékos növekedésre számítanak a Magyar Bankholding elemzői a tavalyi 9,6 százalék után. 2024-től azonban a felfutó új kapacitások hatására jelentősen élénkülhet az ipari termelés.