Az Erste vezére bicajra pattant, a Takarékbank első embere Rúzsa Magdival írt közösen receptkönyvet

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privatbankar.hu-n jelent meg.

A biciklisták

A koronavírus-járvány óta teljesen rákapott a biciklizésre az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. Jelasity Radován, ha csak teheti, még most, decemberben is mindenhova kerékpárral jár Budapesten, biciklivel megy be a munkahelyére, de kétkerekűvel érkezik a külső helyszínen tartott megbeszélésekre, tárgyalásokra is. A városi kerékpározás mellett hétvégente, szabadidejében is gyakran pattan biciklire, hogy a természetben, a jó levegőn is tekerjen.

Felfedezte a kerékpárt Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. Fotó: Bánkuti András Felfedezte a kerékpárt Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. Fotó: Bánkuti András

Ugyancsak rengeteget biciklizik Cselovszki Róbert. Az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója inkább szabadidejében, a természetben szeret tekerni, idén több mint kétezer kilométert nyomott le a pedálokon – zömében erdei utakon. A természetjárás amúgy is közel áll hozzá, idén elkezdte bejárni az Országos Kéktúrát, amelynek első 180 kilométerét teljesítette 2020-ban. A túrázás mellett a családra, barátokra is marad idő. Ezen összejövetelek gyakori kellékei a társas- és kártyajátékok. Ez adhatta az ötletet ahhoz az új családi/baráti kártyajátékhoz, amelyet egyik barátjával idén kifejlesztett. Ez olyan jól sikerült, hogy rövidesen megjelenik az első nyomtatott verziója.

A rászoruló gyermekeket segítő

Kedvenc sportjait és a sportturizmust kellett idén hanyagolnia a koronavírus-járvány miatt Szabados Richárdnak. Az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője szabadidejében szeret jégkorongozni, snowboardozni és windsurfölni, illetve szívesen jár sporteseményekre (főleg focira és jégkorongra) – ám erre idén nem sok lehetősége volt. Figyelmét így nemrég létrehozott családi alapítványának, a Szabados Boys Alapítványnak szenteli, amely a sport lehetőségének megteremtése és a sportsérülésekből való felépülés elősegítésével foglalkozik a rászoruló gyermekek és az őket segítő intézmények támogatása révén. Emellett sokat olvas. Magát "párhuzamos könyvolvasóként" jellemzi, egyszerre 10-15 könyvet "fogyaszt el".

A biotermesztő

Tavasztól őszig csaknem minden hétvégéjét a kis vidéki házához tartozó konyhakertben töltötte Erdei Zsuzsa. Az Erste Bank kisvállalkozói területért felelős vezetője zöldségeket és gyümölcsöket termelt, és minden munkát maga végzett az ültetéstől az ápoláson keresztül a betakarításig. Nagy örömöt jelentett számára nyomon követni a növények fejlődését, és még a kapálás is jóleső fáradtság volt. A saját biotermésből pedig jutott bőven a családnak, barátoknak is.

A Barca-szurkoló

„Akik ismernek, tudják, hogy mindkét fiam focizik, mindemellett igazi focirajongók” – mondja Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza elnök-vezérigazgatója. „Nos, hatásukra én is profivá váltam a témában. Mi tagadás, pár évvel ezelőtt nem gondoltam volna magam sem, hogy valaha „Barca” merchandising termékek lesznek rajtam, azonban a pandémia miatt az év elején beszereztük a Barca-maszkjainkat. Nekem is, amelyeket szívesen hordok.

Barca-szurkolóvá vált Tátrai Bernadett, a Fundamenta elnök-vezérigazgatója. Fotó: Fundamenta Barca-szurkolóvá vált Tátrai Bernadett, a Fundamenta elnök-vezérigazgatója. Fotó: Fundamenta

Az utóbbi időben, ha nem is új hobbim lett, azonban tanultam valamit. A nyilvános szerepléseim előtt nem magam sminkeltem, azonban február óta ezen is változtatnom kellett. Állíthatom, hogy az utóbbi hónapokban megtanultam. Bár továbbra sem tartom a hobbimnak, mégis amikor szükség van rá, megoldom ezt a feladatot, a visszajelzések alapján ráadásul nem is rosszul. Szerencsére idén sokat tudtunk túrázni és biciklizni kikapcsolódásként, amelyek egyébként is a kedvenc családi programjaink közé tartoznak.

Ami viszont ebben az évben számomra egyértelműen hiányzott, az a személyes kapcsolat. Nem tagadhatom, várom, hogy visszatérjen a napi rendszerességbe a munkatársak és a barátok személyes jelenléte. Habár szerveztem a közvetlen munkatársaimnak Teams-en keresztül karácsonyi ünnepséget, ami egyébként jól sikerült és mindenki pozitívan jelzett vissza … De a személyes kontaktok mégiscsak hiányoznak.”

A séf

Igazán különleges hobbijai vannak a Takarékbank elnök-vezérigazgatójának és ezeknek rendszeresen megmutatkoznak a kézzelfogható eredményei is. Például Vida József szenvedélyesen szeret főzni, annyira, hogy első szakmájának a művészévé vált. Segal Viktorral közös szakácskönyve, a Sercegés és erdőzúgás tavaly karácsonyra jelent meg. Az erdei gasztrokaland kötetet egy másik „szerelem”, a vadászat ihlette, illetve az a cél, hogy visszahozzák a magyar konyhákba a vadételeket. Hasonlóan kicsit elfeledett étel, a méz az ihletője az idei karácsonyra elkészült Zümmögés a konyhában … és végy egy kanál mézet című receptkönyvnek.

Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója Rúzsa Magdi énekesnővel. Fotó: Hello Vidék Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója Rúzsa Magdi énekesnővel. Fotó: Hello Vidék

A Rúzsa Magdi énekesnővel közösen alkotott (főzött-sütött) kötet nemcsak recepteket tartalmaz, hanem felhívja a figyelmet a méhek védelmére, bemutatja a méhész szakmát, de természetesen a méz történetéről és jótékony hatásairól is olvashatunk benne.

Aki szeret vadászni, az szereti a kutyákat is. Vida József a takarékbanki munka mellett Bicskén gazdálkodóként él, illetve több „kutyás” szervezetben is vezető tisztséget tölt be. De más állatok, mindenekelőtt lovak tenyésztésével is foglalkozik, 2006 óta egyik szenvedélye a fogathajtás, célja, hogy rangos hazai és nemzetközi versenyeken saját tenyésztésű négyesfogattal álljon rajthoz. Ebbe a hobbijába sajnálatos módon beleszólt a pandémia. Vida József nagy bánatára idén ősszel elmaradt a hollandiai négyesfogathajtó világbajnokság, amelyen életében először a nemzeti válogatott tagjaként ő is képviselte volna hazánkat.

A blogger

„2018-ban indítottam egy blogot” – idézi fel Szabó Balázs, a CIB Bank Vállalati Üzletágának igazgatója, vezérigazgató-helyettese. „Sokáig hezitáltam, hogy lesz-e elég témám, ami érdekel engem, amiről tudok írni, és amit ismerőseim szívesen olvasnak. Lett. Átlagban kéthetente születik egy poszt. Olyan témák, amelyek megszólítanak. Részben a munka kapcsán, részben a magánéletben. Az idén többször a koronavírus témában. Érdekes ma újraolvasni, hogy mit írtam márciusban, vagy a nyár elején. Milenneha a blog címe. Egy ismerősömtől loptam. Tőle hallottam egyszer: „A boldogság mindig egy kérdéssel kezdődik, hogy mi lenne ha? Mókára fel!” Az egész célja elsősorban az önreflexió. Megállni, elgondolkodni, megrágni, megírni, megosztani. Mókára fel!”

A kalandvágyó

„Nézd, találtam egy pekingi átszállást, 5 napig vízum sem kell, és pont akkor rendeznek egy maratont a kínai nagy falon” – egyebek mellett Haller Orsolya, a CIB Bank Hitel Termékmenedzsment vezetőjének e remek tervét söpörte el a koronavírus idén márciusban. Pedig az elmúlt években a legfőbb vezérlőelv a kalandok kiválasztásában az volt, hogy minél távolabb legyen a megszokottól. „Így találtam magamat a Spitzbergákon vadkempingezve gyalogtúrázás közben, ahol nem várt mennyiségű jeges gleccserpatakon kellett átgázolnunk. Habár a nap sose nyugodott le, és csak körözött a fejünk felett, a biztonság kedvéért a sátraknál fegyveres őrséget álltunk a kóborló jegesmedvék ellen. Vagy egy másik alkalommal – kihasználva a karácsonyi időszakot – egy hátizsákkal és térképpel felfegyverkezve bebarangoltuk az Everest régiót, és ha már ott voltunk, felsétáltunk a Kala Patthar és a Gokyo csúcsokra is. És való igaz, hogy kis csomaggal könnyebb gyalogolni, egy váltás merino aláöltözet bőven elegendő – úgy két hétre. Az utazásmentes időszak alatt pedig visszatértem az alapokhoz – túrázni, futni, erőnlétet javítani remekül lehet az itthoni hegyekben is.”