Az ingyenes parkolás eredménye: a budapesti a legrosszabb levegő Európában a járvány után

Budapest az egyetlen város Európában, ahol már most meghaladja a nitrogén-dioxid-szint a korlátozások előtti időszakét – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.

Tehát a járvány alatt megszerzett tiszta levegő villámgyorsan vissza fog romlani, sőt még rosszabb szinteket érhet el, még akkor is, ha sokan rászoktak a kerékpárra. Ez főleg azért aggasztó, mert a légszennyezettség folyamatosan rombolja az immunrendszert, a koronavírus pedig épp az immunrendszerünkön keletkezett pajzsokon tud behatolni.

Még akkor is mi állunk az országok élén, ha a legfrissebb felmérések szerint Európa nagyvárosaiban az autóforgalom újraindulásával ugrásszerűen megnőttek a légszennyezettségi adatok. Bár még mindig alacsonyabbak a tavalyi évhez képest.

Pedig a járvány magával hozta az alternatív közlekedési módok terjedését: az autók által nem használt utak helyére biciklisávokat festettek, - így tett például Budapest is a körúton -, de egyes nagyvárosok, mint Brüsszel vagy Milánó, felbuzdulva a jelentős pozitív változáson, 35 és 40 kilométernek megfelelő autóutat von ki a forgalomból, és használja fel új kerékpárutak létesítésére, s erre készül London és Párizs is.

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatait elemezve arra jutott, hogy Budapest az egyetlen város Európában, ahol már most meghaladja a nitrogén-dioxid szint a korlátozások előtti időszakét.

A Financial Times napokban megjelent cikke alátámasztani látszik a negatív folyamatot:

A Levegő Munkacsoport szerint a magyarországi mérőállomások adatai alapján azt látjuk, hogy a NO2 (nitrogén-dioxid) szint az előző év azonos időszakához képest némileg csökkent a korlátozások alatt, és még június során is néhány százalékkal alacsonyabb volt ez, mint például tavaly.

A koronavírus-járvány alatt világszerte csökkent a légszennyezettség, hiszen a karantén miatt jelentősen csökkent a gépjárműforgalom, de a tömeg-, a légi- és a vasúti közlekedés is minimalista üzemmódba kapcsolt. Indiában például a Himalája csúcsai, Japánban a Fuji vált ismét láthatóvá több száz kilométerről.

