Az Orbán-kormány továbbra is nagyon nehezen tudja elengedni Putyin kezét

Szijjártó Péter Koszóvóban tartózkodik, ahol sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Magyarország a hétvégén megszavazta azt az Európai Uniós döntés, amely szerint a közösség fegyvereket fog Ukrajnának szállítani. Ő is hangsúlyozta, hogy a magyar kormány – ahogy azt egy nappal korábban Orbán Viktor nyilatkozatában is elmondta – nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. A külügyminiszter ezt azzal indokolta, hogy Magyarország nem akar a háború részese lenni, illetve így remélik megvédeni a Kárpátalján élő magyar kisebbséget.

A magyar külügyminiszter azt is bejelentette, hogy hétfőn arról döntött a magyar kormány, hogy az ország területén semmilyen olyan fegyvert nem lehet átszállítani, amely alkalmas emberi életek kioltására.

Az EU keleti-európai tagjai közül nem sok ország van rajtunk kívül, amely ilyen látványosan próbál Moszkva szemében "jófiónak" tűnni, hiszen Lengyelország, Csehország, Románia, de még Horvátország is ajánlott fel fegyvereket és hadifelszerelést Ukrajnának.

Szijjártó Péter a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hétvégén találkozott Kárpátalja kormányzójával, aki humanitárius segélyt kért, amit a magyar kormány döntése szerint megadnak. Ennek keretében 300 tonna élelmiszert, palackozott vizet, gyermekápolási- és higiéniai termékeket ad Magyarország. A segély értéke 600 millió forint.