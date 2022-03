Az Unió maga zárná el az orosz gázcsapot

A javaslatról azután szavaznak, hogy Volodimir Zelenszkij az EP-képviselőkhöz intéz videón keresztül beszédet a brüsszeli közgyűlésen. A képviselők egyébként szigorúbb szankciók mellett érvelnek a polgári területek és infrastruktúra elleni orosz támadásokra válaszul.

A szerdán várhatóan nagy többséggel elfogadandó állásfoglalásban a képviselők arra is felszólítják az EU-t, hogy zárja be a kikötőket az orosz hajók elől, és tagadja meg az Oroszországba tartó hajók áthaladását, kivéve a létfontosságú humanitárius szállítmányokat. Intézkedéseket is javasol a „legfontosabb orosz exportcikkek, köztük az olaj és a gáz importjának korlátozására”, bár nem kéri a tilalmat - számol be a The Guardian.

Magyarországon még zavartalan a gázellátás. Fotó: Depositphotos Magyarországon még zavartalan a gázellátás. Fotó: Depositphotos

A további követelések között szerepel minden új EU-befektetés leállítása Oroszországban, ami a valóságban nem valószínű, valamint az Északi Áramlat-2 végleges betiltása, ami egy lépéssel tovább menne azután, hogy a német kormány már felfüggesztette a vezeték jóváhagyási folyamatát.

A képviselők azt is szeretnék, hogy az összes javasolt Oroszországot érintő szankció vonatkozzon Fehéroroszországra is, amely területét bocsátotta rendelkezésre az orosz támadáshoz.

Miután Ukrajna kormánya hétfőn benyújtotta EU-tagság iránti kérelmét, a határozat felszólítja az uniós intézményeket, hogy egy „érdemeken alapuló” folyamat részeként törekedjenek Ukrajna EU-tagjelölti státuszának megadására, miközben folytatják Ukrajna integrálását az EU egységes piacába. (Ezzel kapcsolatban nemrég tett pozitív bejelentést Szijjártó Péter külügyminiszter).

Az EP állásfoglalása még azonnal „többmilliárd eurós segítséget” szeretne adni Ukrajnának, miközben kijelenti, hogy Oroszország viseli a felelősséget a jelentős veszteségekért, és kártérítést kell fizetnie Ukrajnának.

Magyarország gázellátása jelenleg zavartalan

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közleményében az áll, hogy a földgázpiac a piaci környezetnek megfelelően működik Magyarországon, az ország gázellátása jelenleg zavartalan. A határkeresztező vezetékeken mind import, mind export irányban normál üzemnek megfelelően zajlik a gázforgalmazás az ukrajnai konfliktus ellenére is.

A határponton forgalmazott gázmennyiség elsősorban az ukrán piaci igényeknek megfelelően alakul, a határkeresztező pont a magyarországi ellátásban nem játszik jelentős szerepet. Kiemelték, az orosz fél továbbra is a hosszú távú szerződéseknek megfelelően teljesíti a szállításokat.

Közölték, Magyarország földgázellátása több irányból is biztosított. A magyar nagynyomású földgázrendszer üzemeltető FGSZ Zrt. szakmai tevékenységének köszönhetően minden határkeresztező vezeték teljes kapacitással folyamatosan rendelkezésre áll: így Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tud az ország földgázt importálni, illetve oda szállítani.

Felidézték, hogy a 2021. szeptember végén megkötött hosszú távú orosz-magyar gázszerződés értelmében a magyarországi lakosság ellátását biztosító földgázmennyiségek átvétele már nem az Ukrajna felől érkező vezetéken történik, hanem a tavaly október 1-jén üzembe állt kiskundorozsmai - Szerbia - és a mosonmagyaróvári - Ausztria - határkeresztező pontokon.