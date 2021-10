Beszakadtak az ingatlanbefektetések Közép- és Kelet-Európában

Jól hangzik a légi közlekedés kizöldítésének a terve, csak aligha lehet megvalósítani

Borzasztóan szennyező a repülés, a légi forgalom viszont évek óta ütemesen nő, és várhatóan még nőni is fog. A klímavédelmi célok elérésére azt találták ki, hogy fenntartható bioüzemanyagra cserélik a kerozint, amivel az a baj, hogy nagyon drága, így a naftagyártók és a légitársaságok egyelőre hallani sem akarnak róla. Ráadásul egyes alapanyagok előállításához várhatóan újabb erdőket kellene letarolni, és már most látszik, hogy nagy lenne a hamisítás kockázata is.