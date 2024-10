Betartott Budapestnek az Alkotmánybíróság, fizetni kell a durva adót

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A nemteljesítés köztartozásnak minősül, és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be - tette hozzá a miniszter.

A Fővárosi Törvényszék szerint az Alaptörvénybe ütközik az államháztartási törvénynek az a pontja, amely megengedi, hogy az Államkincstár kamatostul beszedje az önkormányzatoktól a be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást, az annak kiszámítását szolgáló képlet pedig a helyi önkormányzatok Magyarországon törvénnyel kihirdetett Európai Chartájával ellentétes.

A lap felidézte: Karácsony Gergely főpolgármester 2023 áprilisában jelentette be, hogy megtagadja a túlzott mértékű szolidaritási hozzájárulás befizetését az államkasszába.

Az Alkotmánybíróság (Ab) egyhangúlag elutasította a Fővárosi Törvényszék indítványát, amely szerint a Budapestre kirótt szolidaritási hozzájárulás nagysága az Alaptörvénybe ütközik - számolt be a döntésről a hvg.

