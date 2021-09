Brisbane után Budapest?

Budapesti Olimpia Bizottság (BOB) néven folytatja munkáját az idén februárban a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége által életre keltett Budapest 2032 Bizottság, amelynek elsődleges feladata megvizsgálni, hogy Budapest 2036-ban vagy 2040-ben milyen olimpiai játékok megrendezésére lenne képes.

Szalay-Berzeviczy Attila (Fotó: Fényes Gábor) Szalay-Berzeviczy Attila (Fotó: Fényes Gábor)

A 2032-es nyári játékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végül az ausztráliai Brisbane-nek ítélte oda – szakértők szerint érthetetlenül korán, miközben a koronavírus-járvány miatt, illetve ezzel összefüggésben a tokiói olimpia megrendezése körül még sok volt a kétség – így a következő legkorábbi elnyerhető esemény a 2036-os olimpia lesz, amit jó eséllyel egy európai város kaphat majd meg, amennyiben a kontinentális rotációt még szem előtt tartja a nemzetközi szervezet.

A Budapesti Olimpia Bizottság személyi összetétele nem változik az előd-bizottsághoz képest – tájékoztatta lapunkat Szalay- Berzeviczy Attila, a testület megválasztott elnöke.

Így továbbra is részt vesz a munkában Balogh Gabriella, a Portfolio.hu elnökségi tagja, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Lantos Csaba, a MET Csoport igazgatóságának elnöke, Nyúl Sándor, a Gránit Bank felügyelő Bizottságának elnöke, Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország vezérigazgatója, Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója, Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, és Dr Kovács Antal világ és olimpiai bajnok judos, a Paksi Erőmű Kommunikációs vezetője.

Fölvetődik a kérdés, hogy az előző testület munkájának átörökítése annak a jele-e, hogy Magyarország megpróbálja beadni nevezését a soron következő, kiosztható olimpia megrendezésére. Szalay-Berzeviczy Attila szerint nem erről szól a mandátumuk, az ő feladatuk előkészíteni a budapesti olimpia ügyét egy széles társadalmi vitára és politikai döntsére 2023-ra. Ehhez első körben elkészül egy átfogó megvalósíthatósági és makrogazdasági hatástanulmány.

Lapunknak arra is felhívta a figyelmet, hogy a NOB szélesíteni tervezi a „portfolióját”, vagyis keresi a módját, hogy miként lehet az olimpiai játékokat időben és térben kiegészíteni és több országnak és városnak is szerepet adni, vagyis van miért már most elkezdeni foglalkozni az olimpia kérdésével, már másfél évtizeddel a következő elérhető nyári olimpia előtt.

(Idevágó információ, hogy sajtóhírek szerint Vlagyivosztok készül beadni a jelentkezését a 2036-os olimpiára.)