Covid: szigorítanak a svédek, de nem adják fel a modelljüket

Nincs kijárási tilalom, továbbra is nyitva maradnak az üzletek, az éttermek és az iskolák, valamint nincs maszkviselési kötelezettség.

A skandináv állam továbbra sem vezet be karantént, valamint összességében is jóval kevesebb és enyhébb korlátozással él, mint a többi európai ország többsége.

Emellett a járvánnyal összefüggő halálesetek száma is emelkedik (eddig 6164-en hunytak el) – ugyanakkor jóval kisebb mértékben, mint például Németországban.

Minderről azután döntött a kormány, hogy a közelmúltban a skandináv országban is megugrott a regisztrált fertőzések száma.

Újabb korlátozást jelentett be a különutas, a koronavírus-járvány teljes ideje alatt karanténmentes Svédország: a jövőben a nyilvános eseményeken maximum 8 ember vehet részt, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

A skandináv állam újabb szigorítást vezet be a koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt. Ugyanakkor az ottani korlátozások még így is jóval enyhébbek, mint Európa többi részén.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!