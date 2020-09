Csak néhány hétig maradnak a szervezetben a koronavírus-antitestek

Az MDA sürgősségi betegellátó szerdán tette közzé adatait. A vizsgált gyógyultak között olyanok is voltak, akik négyszer is adtak vérplazmát, és 90 százalékuknál egyértelműen fokozatosan visszaesett az antitestek száma. Ráadásul a vérvizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a betegségből kilábaltak 17 százalékának szervezete egyáltalán nem termelt antitestet.

Egy izraeli vizsgálat szerint. Mely azt is megállapította, hogy a gyógyultak 17 százalékának szervezete egyáltalán nem termelt antitestet.

